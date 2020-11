Tipico della tradizione ligure, questo piatto dalla sublime bontà, è stato riprodotto praticamente in tutte le città italiane e non solo. Sull’origine del nome singolare ci sono diverse teorie. Tra le tante, la più accreditata è quella che vede la preparazione all’uccelletto denominata in questo modo per via dei numerosi aromi presenti. Utilizzata soprattutto la salvia ma anche il rosmarino ed il prezzemolo e diverse spezie usate, in tempi passati, per l’arrosto di uccelletti. Di seguito, tutto l’occorrente per preparare degli straccetti di carne all’uccelletto teneri e gustosi.

Ingredienti per 4 persone

800 g di carne di vitello;

400 g di piselli;

1 spicchio d’aglio;

due rametti di salvia;

mezzo bicchiere di vino bianco;

sale, pepe e olio extra vergine d’oliva q.b.

Straccetti di carne all’uccelletto, un piatto semplice ma buono da leccarsi i baffi. Preparazione

Se l’intento è quello di stupire gli ospiti con un gusto deciso che si scioglie in bocca, gli straccetti di carne all’uccelletto sono la pietanza ideale.

Innanzitutto, far rosolare lo spicchio d’aglio in una padella antiaderente con due cucchiai di olio extra vergine d’oliva. Una volta dorato, eliminare l’aglio e aggiungere i piselli. A fiamma moderata, far cuocere per qualche minuto. Successivamente, aggiungere i pezzetti di carne. Mescolare con cura con l’aiuto di un cucchiaio di legno per non rovinare troppo gli ingredienti. Aggiungere un mezzo bicchiere di vino bianco e le foglie di salvia. Insaporire con un pizzico di sale e una spolverata di pepe.

Cuocere a fiamma moderata per circa 10-15 minuti. Ed ecco che a poco a poco si formerà una cremosa consistenza intorno alla carne. La salvia ed il pepe renderanno ancora più saporita la portata. In pochi minuti il piatto sarà pronto per essere servito.

