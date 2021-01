Chi ha necessità di schiarire i capelli o chi applica tinture per capelli non di frequente, sarà incappato sicuramente nel fastidioso effetto giallo sui propri capelli. Per rimediare a questo problema si può provare da subito lo strabiliante effetto dello shampoo viola o comunemente detto antigiallo.

Ci sono alcuni elementi maggiormente responsabili della decolorazione dei capelli. Ad esempio dopo vari lavaggi, soprattutto nella stagione estiva, il sole, l’acqua del mare o della piscina e il sudore, favoriscono all’ossidazione dei capelli con il risultato del colore giallo. Anche l’uso improprio dell’asciugacapelli o della piastra possono favorire al processo di sbiancamento con la comparsa del colore giallo.

Inoltre chi ha i capelli castani potrà utilizzare lo shampoo blu che fa miracoli sui capelli.

Strabiliante effetto dello shampoo antigiallo da provare subito

Questo particolare shampoo toglierà il fastidioso e sgradevole colore del giallo sui capelli bianchi, grigi o biondi. Si può usare anche per togliere l’eccessivo effetto dell’arancione o rame e non può essere utilizzato sui capelli scuri. Inoltre è eccezionale per nutrire i capelli danneggiati apportando maggiori riflessi e renderanno il colore brillante.

Ma come si usa lo shampoo antigiallo?

Basterà prestare attenzione alla procedura indicata sulla confezione, ma in ogni caso è molto facile.

lavare i capelli normalmente con una noce di shampoo normale, sciacquarli e tamponarli

applicare dei guanti e far attenzione a non macchiare con lo shampoo viola asciugami o vestiti

bagnare i capelli e applicare lo shampoo viola in modo uniforme dalla radice alle punte

lasciare agire il prodotto nei tempi stabiliti dalla procedura sulla confezione

sciacquare scrupolosamente i capelli

applicare un balsamo idratante

Importante sapere che questo determinato shampoo non dovrebbe essere utilizzato frequentemente per non alterare il colore dei capelli. L’utilizzo in modo inappropriato può trasformare il giallo in grigio e seccare e indebolire i capelli. Per questo motivo si dovrebbe utilizzare minimo ogni 25 giorni.