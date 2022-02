Un’altra giornata è passata, torniamo a casa, pensiamo a cosa cucinare e non vediamo l’ora di buttarci sul divano.

Magari con un calice di vino accanto, sorseggiando un buon rosso che abbiamo acquistato proprio il giorno prima. Per coronare questo momento di puro relax, possiamo scegliere tra leggere un bel libro e guardare qualcosa in tv.

Magari non siamo in vena di lettura ed ecco che cominciamo a fare zapping tra i canali, ma non troviamo nulla di interessante.

A questo punto, decidiamo di aprire Netflix e abbiamo l’imbarazzo della scelta. Tra film, serie tv e addirittura cartoni animati, non sappiamo proprio cosa guardare.

Noi della Redazione vogliamo suggerire ai nostri Lettori incerti e confusi in mezzo al bene, una serie simpatica e leggera.

È appena uscita la quarta stagione e le precedenti hanno stregato il pubblico di donne e ragazze di ogni età.

Una produzione americana con 3 protagoniste ambiziose e legate da una forte amicizia. Ciascuna con la propria vita un po’ stravagante riesce a barcamenarsi tra le mille peripezie di tutti i giorni e uscirne sempre al meglio.

Scopriamo di quale serie si parla e quanti episodi troviamo nella quarta stagione.

Storie al femminile e una trama esilarante per questa serie targata Netflix di ritorno finalmente sul piccolo schermo

Ci riferiamo a The Bold Type, apparso per la prima volta su Netflix Italia lo scorso anno, nonostante la produzione risalga al 2017.

La trama racconta di 3 giovani amiche alle prese con varie faccende sentimentali e la loro ambizione di raggiungere grandi obiettivi professionali.

La quarta stagione si compone di ben 16 puntate, ciascuna della durata di circa 40 minuti. Piacevole e rilassante, questa serie rappresenta la compagnia ideale per le nostre serate invernali.

Dopo le peripezie delle prime stagioni, anche la quarta si colora di vicende intriganti che ci immergono in una realtà fatta di sentimenti e leggerezza. Quella leggerezza tipica della gioventù, ma con le vicissitudini dei primi anni della vita adulta.

Le protagoniste lavoravano per una nota rivista di moda, ma nel corso del tempo ciascuna prende la sua strada. Una serie che racconta in modo semplice e divertente il modo in cui si diventa grandi e le sfide che la vita ci presenta quotidianamente.

Storie al femminile e una trama esilarante ci intratterranno strappandoci un sorriso e rendendo le nostre serate molto piacevoli.

Approfondimento

