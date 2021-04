L’eyeliner è un trucco iconico, che fa capolino nella storia dell’uomo fin dalle sue prime civiltà organizzate. È il primo prodotto cosmetico della storia dell’umanità. Da sempre la matita per gli occhi, impreziosisce i volti di tutti: dalle star del cinema, alle ragazze della porta accanto.

Questo make- up incornicia il confine dell’occhio: la riga nera che viene disegnata si protrae verso lo zigomo e ha lo scopo di allungare i lineamenti.

Tecnica usata in tutto il mondo, nei paesi orientali è chiamato kajal e in quelli arabi prende il nome di kohl. Questo trucco s’ispira agli occhi allungati dei gatti, animali che per molto tempo sono anche stati considerati divinità nell’antico Egitto.

Allora ecco la storia dell’eyeliner: da Cleopatra ai giorni nostri, il trucco immortale che risale a un trend di 4000 anni fa.

Cleopatra e il make- up nell’antico Egitto

Cleopatra, una delle donne più carismatiche e potenti dell’antichità, non ha bisogno di presentazioni. Estremamente vanitosa e dedita alla cura estetica, fu la prima a mettere la matita intorno agli occhi, più di 4000 anni fa.

Il suo eyeliner era composto da solfuro di piombo e grasso animale in polvere.

Per evidenziare maggiormente gli occhi, dopo aver passato la matita, ricorreva a un ombretto blu intenso. Dopo di lei, passando per l’antica Roma, fino al Rinascimento, fatta eccezione del Medioevo; l’eyeliner ha continuato a essere protagonista del make- up.

Il XX secolo

Dal 1900 a oggi, la moda in merito all’eyeliner è cambiata, assumendo forme e colorazioni diverse.

Negli anni ’50 c’è stato un vero e proprio picco di questo trend nella cosmetica. Da Sofia Loren a Brigitte Bardot, sono moltissime le celebrità che hanno fatto di questo make-up, un simbolo di stile.

Inoltre le pubblicità americane che avevano per protagoniste le Pin Up, hanno sicuramente contribuito alla popolarità di questo prodotto. Oggi la matita per gli occhi è tornata prepotentemente sulla scena.

Sarà perché, specialmente nella moda, tutto ritorna o forse perché non esiste un trucco così fuori dal tempo come l’eyeliner?

L’unica certezza è che nient’altro ci conferisce un aspetto immediatamente d’impatto come questo trucco, che oserei definire: magico.

Le tipologie di eyeliner e i trend per questa primavera- estate

Sul mercato ormai esistono diverse tipologie di questo prodotto: abbiamo l’eyeliner liquido, in penna, in crema, in cialda o la matita.

Sono tutti ugualmente validi, la scelta ricade generalmente su quello che si riesce meglio a mettere sui propri occhi. Questa primavera-estate oltre al classico color nero, sono di gran tendenza anche altri colori. In particolare, quelle che vanno per la maggiore sono accesissime: blu elettrico, giallo limone e arancio.

I colori accesi di questo make- up s’intonano benissimo ai look all white, oppure all black. Perfetto anche su outfit coloratissimi, in palette con i capi indossati.