I livelli d’inquinamento stanno raggiungendo picchi preoccupanti, in tanti corrono ai ripari per evitare che la situazione peggiori. Ma non bisogna solo guardare alle grandi industrie, basta osservare in casa quanti prodotti chimici conserviamo negli armadietti. Non si può fare finta di niente ed è importante dare il nostro contributo, anche minimo, per aiutare il pianeta. Basta partire dai piccoli gesti, dal risparmio energetico, alla scelta di detersivi più naturali possibili. Utilizzando detergenti ecosostenibili gioverà anche alla nostra salute, diminuendo il rischio di intossicazioni ed allergie. Inoltre se impieghiamo scarti e alimenti della dispensa, risparmieremo una quantità notevole di soldi.

Stop sostanze chimiche e via libera a detersivi economici con frutta e verdura

Per dire addio a certe abitudini, si può preparare un detersivo universale, da utilizzare sui pavimenti, anche piano cottura, vetri, lavello. Per il detergente fai da te serviranno i seguenti ingredienti:

2,5 litri di acqua denaturalizzata, ovvero quella del ferro da stiro,

500 gr di zucchero di canna o di miele,

1,5 kg di scarti misti di frutta e verdura.

Si possono utilizzare sia bucce che frutta molto matura, oppure scarti avanzati a tavola. Verdura cruda o cotta, che non mangiamo o ci sembra rovinata andrà benissimo. Recuperare un vecchio bidoncino con coperchio, per travasare poi il composto che si preparerà. Fare sciogliere nell’acqua lo zucchero per bene, poi aggiungere gli scarti della frutta e della verdura direttamente nel contenitore.

Lasciare il coperchio non completamente chiuso, solo poggiato. Dopo 2 giorni si noterà in superficie della muffa, basterà con una schiumarola abbassarla verso il fondo. Ripetere questa operazione ogni 2 giorni, per 5 mesi, per permettere ai batteri di agire sulla muffa. La frutta e la verdura, dopo questi mesi, rimarranno sul fondo, in cima invece ci sarà una sorta di gelatina. Sarà arrivato il momento di filtrare il tutto con un colino e garza, per eliminare ogni traccia. Il liquido ottenuto, per utilizzarlo, dovrà essere diluito con l’acqua, rapporto 1 a 4 e versato in più spruzzini, per avere la giusta scorta.

Diciamo stop sostanze chimiche e via libera a detersivi economici con frutta e verdura.