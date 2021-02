Svolgere le faccende domestiche non comporta necessariamente rinunciare alla cura della propria persona. Un’attenzione eccessiva verso la casa e i familiari e la poca cura di se stesse, genera stati di stress, che talvolta sfiorano anche la depressione. È invece fondamentale sentirsi belle e in pace con se stesse in ogni momento della giornata. La Redazione di ProiezionidiBorsa pensa a quest’articolo per mamme e donne che, per essere sempre presenti in ambito familiare, trascurano se stesse. Stop allo stereotipo della casalinga con i bigodini: un make up veloce con cui sentirsi belle e apprezzate!

Qualche premessa

È vero che le donne hanno molto spesso una vita attiva. Bisogna badare alle questioni di famiglia, alla pulizia della casa, alla preparazione dei pasti e, spesso, anche lavorare. Trovare del tempo esclusivo da dedicare a se stessi è difficile, ma rappresenta una salvezza nel corso del tempo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Certo, il make up per le donne tutto-fare deve essere sbrigativo e deve durare per tutta la giornata, nonostante i mille impegni. Realizzarlo ogni mattina, tuttavia, servirà ad aumentare la propria autostima e ad affrontare i mille impegni quotidiani con molta positività.

La base

Stop allo stereotipo della casalinga con i bigodini: un make up veloce con cui sentirsi belle e apprezzate dovrebbe servire a evitare proprio questo. L’elemento fondamentale è il trucco viso; realizzare una base perfetta consente di sfoggiare un make up duraturo. Fondamentale è l’utilizzo di un primer, che consente al trucco di durare anche 3 o 4 ore in più.

Consigliamo di applicare sulla mano una piccola quantità di fondotinta e miscelarla alla stessa quantità di primer. È utile scegliere un primer glow, con micro-brillantini, per avere una pelle luminosa tutta la giornata. Coprire con il correttore segni della stanchezza e piccole imperfezioni.

Poi il blush sulle guance, su naso, fronte e mento. Questo è un trucco per avere una pelle molto più giovane e fresca. L’obiettivo è ricreare il rossore dell’abbronzatura, che rende tutti più belli. Poi, applicare con il polpastrello poco illuminante lungo gli zigomi e l’arcata sopraccigliare.

Occhi e sopracciglia

Applicare nella piega dell’occhio solo poca polvere del blush dapprima utilizzato. Un velo di mascara e gli occhi sono immediatamente più riposati. Consigliamo un mascara sopraccigliare, per rendere le sopracciglia piene e in ordine. Il mascara per sopracciglia è il cosmetico più veloce nel trucco di questa zona del viso.

Un po’ di burro cacao (anche colorato) servirà ad avere labbra più idratate e curate.

È il momento di dire stop allo stereotipo della casalinga con i bigodini: un make up veloce con cui sentirsi belle e apprezzate è la soluzione.