Chiunque vive in città ha una macchina che utilizza tutti i giorni e a cui non potrebbe rinunciare in alcun modo. Per andare al lavoro, fare la spesa, andare dal medico e sbrigare le faccende quotidiane, l’auto è a dir poco fondamentale e ci agevola notevolmente.

Chi abita in città piccole potrebbe non averne tanto bisogno, ma diverso è il caso di chi si ritrova in una metropoli. Spesso, infatti, i mezzi pubblici non funzionano alla perfezione e quindi si è costretti a ricorrere alla propria auto. D’altra parte, il traffico delle ore di punta e l’estrema difficoltà a trovare un parcheggio rendono le nostre giornate difficili e stressanti.

Magari siamo in ritardo, abbiamo un appuntamento e non vogliamo farci attendere ancora a lungo. Così, raggiungiamo finalmente la nostra destinazione ma ecco che sorge il problema più grande di tutti: posteggiare. Se poi abbiamo una macchina grande, non ne parliamo, l’impresa diventa a dir poco titanica. A questo punto, dovremmo proprio pensare ad acquistare un’auto più funzionale, piccola e agevole, a maggior ragione se la nostra è ormai vecchiotta.

Ma quali sono le macchine migliori per la città e dall’ottimo rapporto qualità prezzo? Vediamole subito.

Stop all’incubo del parcheggio, sarebbero queste le auto da città piccole ma funzionali con il miglior rapporto qualità-prezzo

Iniziamo con una casa automobilistica coreana, che ha dato vita ad un modello delizioso e perfetto per una metropoli, la Kia Picanto.

Possiamo trovarla in vari colori sgargianti, ma la più famosa e venduta è rosso fuoco, audace e grintosa.

Il prezzo parte dai 12.000 euro circa, ideale per chi non vuole spendere troppo.

Proseguiamo con una francese, la nuova Citroen C1. In molti conosceranno probabilmente il vecchio modello e oggi ci troviamo davanti alla sua ultima versione, sempre piccolina e deliziosa.

Il prezzo risulta leggermente più basso rispetto alla precedente, dato che parte da 11.250 euro.

Proseguiamo con un’altra coreana, la Hyundai i10 ibrida, il cui costo base si aggira intorno ai 12.900 euro.

In questo contesto non può certamente mancare un’italiana, che negli ultimi anni è stata oggetto di tantissime modifiche. Parliamo della Fiat 500, che possiamo acquistare a partire dai 16.000 euro. Chiudiamo con un modello tedesco, che sta letteralmente spopolando in questo periodo: la Volkswagen Up. Piccola, resistente e dalle tonalità brillanti, sembra proprio che il colore più richiesto sia l’azzurro cielo. Il prezzo parte da poco meno di 15.000 euro.

Stop all’incubo del parcheggio con la nostra nuova auto, abbiamo l’imbarazzo della scelta.

Approfondimento

Tagliare i consumi non solo in casa ma anche con l’auto, per questo motivo è meglio scegliere un’ibrida invece della benzina