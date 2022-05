Se mediamente durante il giorno sarebbe consigliato bere il famoso litro e mezzo di acqua, in estate potremmo tranquillamente raddoppiare. Non solo per pulire l’intestino e i reni, ma anche per rinfrescarci e reintegrare l’acqua che perdiamo sudando. Allo stesso modo, dovremmo cercare di recuperare sali minerali, mangiando tanta frutta e verdura fresche. Attenzione, invece a non esagerare con i famosi integratori salinici sportivi, che potrebbero contenere anche dei coloranti e degli zuccheri aggiunti. Così, come gli esperti, ci ricordano di non abusare assolutamente delle tradizionali bevande industriali che troviamo in commercio. Saranno anche buone e gustose, rinfrescanti e piacevoli col ghiaccio, ma non particolarmente salutari. Ecco perché oggi consiglieremo ai nostri Lettori una bevanda di una semplicità unica, economica e veloce, che potrebbe fare anche molto bene alla nostra salute.

Quando un alimento diventa anche bevanda

Con un po’ di fantasia, che a noi italiani sicuramente non manca, possiamo creare velocemente una bevanda che ha come protagonista un alimento. Ossia andremo a preparare una semplicissima acqua aromatizzata usando 1 cetriolo. Quando parliamo di questo tubero, forse meno noto della più famosa patata, dovremmo ricordarci che possiede solo 14 calorie su 100 grammi di prodotto. Un quasi record che lo colloca tra gli alimenti meno calorici in assoluto, ma allo stesso tempo ricchi di nutrienti. Non solo vitamine, fibre e minerali, ma anche carboidrati. Qualità e contenuti da tenere assolutamente in considerazione se vogliamo assumere un alimento sano e rinfrescante. Purtroppo, con quel suo gusto un po’ particolare, non piace a tutti. Ma all’interno di una saporita insalata potrebbe comunque diventare un prezioso alleato della nostra salute. Così come inserito nella nostra bevanda.

Stop alle solite bevande zuccherate e costose perché con pochi centesimi potremmo creare una bevanda casalinga sana e genuina alleata del fegato e dei reni

Dobbiamo semplicemente prendere la classica brocca d’acqua, prendere 1 cetriolo abbastanza grande e seguire questa semplice operazione:

puliamo e laviamo il cetriolo, tagliandolo a fette, ma avendo cura di mantenere la buccia, nella quale si nasconde la maggior parte dei suoi nutrienti;

inseriamole semplicemente nella brocca d’acqua piena e, chiudiamo col tappo se presente, o, semplicemente con il cellophane alimentare;

mettiamo in frigo a raffreddare, almeno per un paio d’ore, perché l’acqua assorba i nutrienti del cetriolo;

per rendere più piacevole la nostra bevanda, potremmo aggiungere del succo di limone, di pompelmo o di arancia, ma assolutamente naturali, fatti con agrumi freschi.

Consumo e conservazione

Possiamo riutilizzare per 3/4 volte il cetriolo nella brocca, per poi metterlo in qualche insalata, senza buttarlo via. O, al limite, anche frullarlo per creare un frullato di frutta e verdura.

Stop alle solite bevande zuccherate e costose e con pochi centesimi ecco la bevanda perfetta per la nostra estate.

