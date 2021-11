Stop alle pellicine fastidiose grazie a questo straordinario rimedio naturale

Chi è attento ai dettami dell’estetica sicuramente non tralascia la cura di una parte del corpo che per altri appare più superficiale.

Si tratta delle mani che, dopo il viso, sono le più “esposte” all’esterno e pertanto soggette ad agenti atmosferici e chimici che possono deteriorarne la cute.

Inutile dire che il freddo le rende secche e rugose e certamente l’uso frequente del gel disinfettante in tempo di Covid 19 non migliora la situazione. Tuttavia, anche lavare continuamente le mani, seppur con prodotti naturali, non giova alla salute dell’epidermide.

Rimedi per avere mani curate

Il problema dell’idratazione si risolve facilmente con creme apposite, che consentono di nutrire la cute secca, restituendole la morbidezza perduta.

Ci sono, però, almeno altri due aspetti che concorrono alla presentazione di una mano curata: unghie e pellicine.

In questo caso, la soluzione è una bella manicure. Con questo termine, non ci si riferisce, però, solo alla posa di smalti accattivanti che conferiscano un tocco di classe e di energia al nostro look.

Si tratta anche di rimediare a gravissimi e comuni errori quali mangiare le unghie e le pellicine: oltre a rendere la mano antiestetica, sono attività davvero poco salutari.

Per questo esistono prodotti che ci supportano, come ad esempio gli smalti che cercano di limitare un’eventuale onicofagia.

L’olio di Neem

Ebbene, da oggi possiamo dire stop alle fastidiose pellicine grazie a questo straordinario rimedio naturale. Si tratta di un unguento orientale di origine vegetale: l’olio di Neem.

Grazie alle sue numerose proprietà si presta a tantissime applicazioni che spaziano dalla cosmesi alla cura dell’animale domestico. Può essere addirittura impiegato come antizanzare!

Si tratta di un olio ricco, idratante e nutriente che apporta innumerevoli benefici. È caratterizzato da un colore rosso intenso e da un profumo acre, che a tratti ricorderebbe addirittura quello dell’aglio. Per questi motivi, e per contenere il rischio di reazioni allergiche, è sempre meglio usufruirne con moderazione.

Stop alle fastidiose pellicine grazie a questo straordinario rimedio naturale

Del resto, per risolvere il problema delle pellicine, sarebbero sufficienti davvero poche gocce da applicare sulla zona interessata. Questo prodotto si qualificherebbe infatti come un ottimo riparatore: idratando e ammorbidendo le cuticole, favorirebbe la crescita di unghie sane e forti.

Se siamo interessati a provarlo, è facilmente reperibile online, in farmacia o in erboristeria a prezzi davvero modici.

La French Reverse

A questo punto perché non chiudere in bellezza con una manicure che valorizzi proprio la zona curata?

Si chiama French Reverse ed è una delle tendenze di successo per l’autunno 2021. Come suggerisce il nome, questa moda consiste nel disegnare la classica mezzaluna del french sulle non più sulla punta dell’unghia, bensì vicino alle cuticole.

Un suggerimento originale anche per chi solitamente non si concede appuntamenti dall’estetista.

Approfondimento

Cosa ci consigliano le nonne per rimediare a questo fastidiosissimo problema molto comune.