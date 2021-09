Passano le stagioni, cambiano i capi nell’armadio ma un grattacapo resta sempre: è possibile ottenere un bucato pulito, profumato e senza macchie in un solo lavaggio?

Lavatrici e asciugatrici di ogni genere ci aiutano quotidianamente nella lotta contro lo sporco e il tempo che non basta mai.

Tuttavia, limitarsi a infilare tutto nel cestello, aggiungere il detersivo e far partire il lavaggio non è sempre la scelta giusta da fare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Difatti, soprattutto quando ci troviamo ad avere a che fare con capi molto sporchi, macchiati o maleodoranti bisognerebbe ricorrere a qualche stratagemma, naturale o chimico.

Ad esempio, ecco come avere un bucato non solo pulito ma anche profumatissimo in 1 minuto grazie a questi 2 trucchetti semplici e veloci.

Per i capi neri, invece, ecco 3 trucchetti geniali e facilissimi per lavarli alla perfezione senza sbiadirli.

In circolazione sono moltissimi i consigli per rendere il bucato ancora più splendente.

Anche in questo caso, così come altri piccoli “problemucci” di casa, i famosi trucchetti della nonna ci rendono la vita più semplice.

Prima di capire come dire stop alle macchie con questo trucchetto geniale che pulisce il bucato in 5 minuti, è opportuno sottolineare che le macchie non sono tutte uguali e che esistono metodi specifici a seconda della tipologia di sporco da trattare.

Nell’articolo “Mai più strofinacci macchiati grazie a questi trucchetti formidabili, facili e veloci da provare subito” avevamo, ad esempio, parlato di 3 tipi di macchie differenti e di come eliminarle in un batter d’occhio.

Di seguito, invece, sveleremo un altro asso nella manica contro le macchie. Un metodo che prevede l’azione di 2 ingredienti molto usati in casa e che potrebbe essere utile in più di un’occasione.

Stop alle macchie con questo trucchetto geniale che pulisce il bucato in 5 minuti

Per combattere le macchie, come quelle gialle che si formano sotto la zona ascellare, basterà utilizzare l’acqua ossigenata e un comune detersivo per i piatti. Sfregare leggermente con uno spazzolino e lasciare agire per 5 minuti.

Questi due ingredienti insieme permetteranno di smacchiare il tessuto senza rovinarlo. In particolar modo l’ossigeno presente nell’acqua ossigenata agirà sull’acidità del sudore che ha provocato l’alone giallo sotto le ascelle e il detersivo avrà, invece, un’azione sgrassante della macchia stessa, resa ostinata anche dall’alcool presente nei deodoranti. Dopo aver atteso 5 minuti sciacquare e lavare in lavatrice.

Se la macchia è persistente è consigliabile ripetere il trattamento.

Abbiamo parlato di macchie di sudore ma questo metodo può essere utilizzato per quasi tutte le macchie. Il bucato sarà subito più pulito e splendente tanto da sembrare come nuovo.