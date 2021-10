In autunno le cimici cercano di entrare nelle abitazioni. Lo sanno bene le persone che abitano in campagna, che se le ritrovano ficcate negli angoli delle stanze o attaccate alle finestre. In questa situazione, diciamo stop alle cimici in casa con un rimedio eccezionale della nonna e 3 errori comuni da evitare.

Perché le cimici sono un problema

Le cimici non costituiscono un problema per l’uomo. A differenza di altri animaletti non pungono, non mordono, volano solo in un modo un po’ rumoroso e per qualcuno non sono insetti belli da vedere.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

In Italia ne esistono 3 specie, ma due sono le più diffuse. La cimice verde originaria delle nostre terre e la cimice asiatica arrivata in Italia dalla Cina. Quest’ultima costituisce una preoccupazione per i coltivatori, poiché morde oltre 300 tipi diversi di frutta e ortaggi, rendendoli invendibili. Così è importante eliminare le cimici dall’orto e da casa anche con qualche buon rimedio.

Errori da evitare per le cimici in casa

Quando s’incontra una cimice in casa ci si chiede cosa fare. Sicuramente conviene non ucciderla perché emettono un odore sgradevole e persistente. Si potrebbe catturare con della carta da cucina e poi buttarla nel WC, tirando lo sciacquone. La cimice potrebbe però anche sopravvivere, avendo la capacità di galleggiare sull’acqua. Il modo migliore d’operare è semplicemente di immergerle in un barattolo con acqua e sapone di Marsiglia, e poi gettarla nel vaso sanitario.

Tuttavia alcuni, mossi da un sentimento di pietà, prendono la cimice e si limitano a buttarla fuori dalla finestra. La soluzione tuttavia non è ideale, perché le cimici rimesse nella natura diventano fonte di danno per le coltivazioni. Oltretutto potrebbero rientrare in casa.

Stop alle cimici in casa con un rimedio eccezionale della nonna e 3 errori comuni da evitare

Non volendo uccidere la cimice e non volendola nemmeno buttare fuori dal condominio, si decide di lasciarla in casa sperando che non dia troppo fastidio. Potrebbe essere un buon compromesso solo se non si trattasse di cimice asiatica. Questa emette un profumo ormonale particolare, che ha il potere di richiamare altre cimici. Ci troveremo così con la casa che potrebbe diventare un salotto d’incontro per questi insetti dal volo rumoroso.

A differenza di altri animaletti come gli scarafaggi e le blatte, le cimici non depongono uova in casa. Lo fanno quando poi escono in primavera nella natura e generalmente sul bordo basso delle foglie. La loro presenza nelle nostre case è perciò di semplice rifugio a causa del freddo.

Un rimedio antichissimo e naturale

In passato per evitare che le cimici entrassero in cucina o nel letto, si utilizzavano colori che richiamassero la natura come il verde e il giallo. Le cimici non vanno verso questi colori pensando di trovarsi in natura, da cui cercano appunto di allontanarsi. Così le nostre nonne mettevano alle finestre tende di questi colori e lo stesso facevano per le lenzuola del letto.

Un trucchetto che potrebbe aiutarci a stare più tranquilli in casa. Oltre alle cimici facciamo attenzione anche a blatte e scarafaggi più pericolosi per la salute.