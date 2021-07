Le afte sono delle piccole ulcere che compaiono su lingua, palato, gengive e interno guance. Rappresentano una delle patologie più dolorose del cavo orale. Inizialmente si presentano come un puntino bianco che nel giro di breve tempo si espande. Il contorno è molto arrossato e bruciano tantissimo. Chi ha un’afta fa fatica a mangiare, a bere e spesso anche a parlare. Dipende dalla collocazione.

Le cause non sono del tutto note. Si è però notato che le afte tendono a comparire in periodi di forte stress o in concomitanza con un calo delle difese immunitarie.

Le afte potrebbero essere anche un segnale di deficit nutrizionali. Nello specifico, di folati, zinco e vitamine del gruppo B. In quest’ultimo caso bisogna fare attenzione a questi strani sintomi perché potrebbero indicare carenza di vitamina B2.

Purtroppo non ci sono cure. Le afte regrediscono poco alla volta nel giro di 15 giorni. Poiché rendono difficoltose molte attività della normale vita quotidiana, vediamo come alleviare il disagio.

Stop alle afte grazie a questi 3 rimedi naturali davvero efficacissimi che pochi conoscono

Impacchi con erbe lenitive e antinfiammatorie

Ci sono molte erbe che possiedono proprietà lenitive, antinfiammatorie e cicatrizzanti. Si tratta di camomilla, calendula e malva. Le possiamo usare per fare degli impacchi locali sulle afte. In caso di più afte, la cosiddetta stomatite aftosa, possono risultare più comodi degli sciacqui. Si consigliano 3 o 4 applicazioni o sciacqui al giorno.

Aloe vera

Le fantastiche proprietà lenitive dell’aloe vera sono ben note. Questa pianta meravigliosa e dalle straordinarie proprietà torna molto utile anche per spegnere il bruciante dolore provocato dalle afte. Basta applicare direttamente sull’ulcera il gel contenuto all’interno delle foglie almeno 3-4 volte ogni giorno. Chi non avesse in casa una pianta di aloe può acquistare in farmacia o in erboristeria il gel di aloe puro per uso interno. Scioglierne un cucchiaino in un grande bicchiere d’acqua e fare degli sciacqui.

Olio di cocco

L’olio di cocco possiede interessanti proprietà antimicotiche molto utili per contrastare determinate famiglie di batteri assai dannose per il cavo orale. Nello specifico stiamo parlando dell’acido laurico che pare favorisca la diminuzione della placca. Chi utilizza regolarmente quest’olio vegetale per fare gli sciacqui ha notato che dona sollievo anche in presenza di afte.

Si potrebbe parlare ancora a lungo perché i rimedi naturali contro le afte sono numerosi, ma quelli proposti sono davvero molto validi. Trattandosi di rimedi naturali, occorre ovviamente fare attenzione in caso di eventuali allergie. In caso di dubbio, prima di seguire il consiglio è bene consultare il medico.

In genere le afte scompaiono nel giro di 10-15 giorni. Se dopo 2 settimane le lesioni non fossero scomparse o addirittura fossero peggiorate, consultare immediatamente il dentista di fiducia o il proprio medico curante. Potrebbero infatti essere la spia di qualcosa di più grave.