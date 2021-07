Nel cuore della Toscana i molti borghi che costellano le colline del centro Italia sono uno più bello dell’altro. Tra questi, comunque, esistono alcuni paesini ricchi di un fascino unico ed irresistibile, che ne fanno la meta ideale per una fuga nel week end.

Continuando a leggere vedremo qual è l’incredibile borgo toscano da visitare assolutamente nel week end, dove nacque il grande Boccaccio.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'unico integratore naturale che ti fa perdere peso in estate SCOPRI IL PREZZO

Stop alla monotonia con questo magnifico borgo medievale da visitare nel week end

Il comune di Certaldo è un magnifico luogo pieno di fascino a pochi chilometri da Firenze, e si divide in due parti. La parte alta, quella medievale, si trova in cima alla collina mentre la parte moderna di Certaldo si allarga ai piedi del colle.

Certaldo è un paese ricco di fascino e di luoghi unici e non essendo troppo grande è perfetto per trascorrervi un week end rilassante. Tra i luoghi da vedere ricordiamo:

Palazzo Pretorio: in origine, nel XII secolo era il castello dei conti Alberti, questo palazzo è uno degli edifici più belli di Certaldo;

la Casa di Boccaccio: Giovanni Boccaccio è uno dei più importanti autori italiani, padre del “Decameron”, che qui a Certaldo nacque nel 1313. Oggi la casa dell’Autore è la sede del museo dell’Ente Nazionale Boccaccio;

la passeggiata nel centro storico: a partire dalla via di Quercitella, si può tranquillamente passeggiare per il centro di Certaldo. Tra i vari edifici da ammirare, ricordiamo la Chiesa dei Santi Jacopo e Filippo, del XIII secolo, che conserva le spoglie di Boccaccio.

Inoltre, in questo magnifico borgo toscano si svolgono manifestazioni e festival culturali, come il Mercantia, festival internazionale del teatro di strada, a luglio.

Quando visitare e come raggiungere Certaldo

Per cui, è questo il magnifico borgo medievale da visitare nel week end con cui dire stop alla monotonia. Inoltre, raggiungere Certaldo è semplice, essendo vicino sia a Firenze che a Pisa. Infatti, è possibile raggiungerlo sia in auto che in treno. Inoltre, per raggiungere Certaldo Alto, si consiglia di approfittare della funicolare che in pochi minuti e per solo 1,50 € (andata-ritorno) porterà in cima.

Per concludere, Certaldo è uno dei borghi toscani più belli ed affascinanti ed è magnifico da visitare tutto l’anno. Tuttavia, il periodo migliore di solito è a luglio, nei giorni in cui si svolge il Mercantia, ovvero il festival internazionale del teatro di strada.