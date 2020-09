È giunto il via libera anche dalla Commissione Europea circa la proroga della moratoria relativa ai finanziamenti per i titolari di Partita Iva. Lo aveva già previsto il Decreto Agosto e qui di seguito i Tecnici di ProiezionidiBorsa vi indicano le novità ed i principali aspetti applicativi.

La decisione della Commissione Europea che conferma la proposta

La recente notizia giunge dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ed annuncia quanto ha disposto la Commissione Europea con la decisione SA.57717. La proroga, già presente nel Decreto Agosto é in corso di formalizzazione al Senato. Prevede un vero e proprio stop al pagamento delle rate di mutui e prestiti fino al 2021 per questi lavoratori che vi indichiamo. Nello specifico, la proroga della moratoria si estende fino al prossimo 31 gennaio 2021 per quanto riguarda prestiti e mutui. Nel caso si tratti di imprese turistiche, invece, il termine si estende fino al 31 di marzo 2021. Tale forma di agevolazione non entra in contrasto con gli aiuti che lo Stato ha previsto per questi contribuenti inoltre.

Con la comunicazione del MEF e il benestare della Commissione Europea, è possibile ritenere valido quanto si disponeva nel D.L. n. 104/2020. Per le imprese che ne hanno già beneficiato, la proroga si rinnoverà automaticamente. Nel caso non si intenda beneficiare del rinnovo, si dovrà effettuare una comunicazione entro il 30 settembre 2020. I titolari di Partita Iva o le imprese che fino ad ora non hanno usufruito della moratoria ai finanziamenti potranno farne richiesta. Il termine ultimo entro il quale è possibile inoltrare tale domanda sarà il 31 dicembre 2020.

In questa maniera, si offre la possibilità a tutti di accedere alla moratoria o di non aderire nel caso contrario. Escludendo i casi di rinnovo automatico, si rammenta di tenere a mente i termini ultimi per le varie comunicazioni che la Commissione ha fissato. Ecco cosa prevede lo stop al pagamento delle rate di mutui e prestiti fino al 2021 per questi lavoratori.

