L’inverno è ormai alle porte. Per chi non l’avesse ancora fatto, c’è ancora tempo per completare il guardaroba, magari approfittando dell’ormai prossimo Black Friday. L’ideale sarebbe scegliere capi che abbinati a quelli che già abbiamo, possano farci sentire sempre al top.

In un precedente articolo abbiamo parlato dell’accessorio che dobbiamo assolutamente avere nell’armadio. Così come ci siamo soffermati sull’importanza del make-up ed in particolare dei colori di smalto che ci renderanno perfette in ogni occasione in questa stagione invernale.

Ma, tornando al guardaroba, uno dei segreti per averlo al top è saper giocare con i colori. Spesso, nella scelta è il nero a farla da padrone. Considerato, infatti, un colore senza tempo, è adatto un po’ a tutte le età.

Ma ve ne sono altri, che se bene abbinati, stanno altrettanto bene a tutte e, proprio come il nero, a tutte le età.

Stop al nero perché è questo il colore che spopolerà questo inverno e perfetto ad ogni età

Stiamo parlando del marrone. C’è chi lo ritiene un colore che invecchia, chi invece lo considera adatto solo alle bionde. Nulla di più sbagliato. Basta solo saperlo abbinare e possiamo poi tranquillamente dire stop al nero perché è questo il colore che spopolerà questo inverno e perfetto ad ogni età. .

Questa nuance che dona a tutti, è molto semplice da mixare, inoltre la si può portare sia in chiave elegante che più easy. Avere quindi nel proprio guardaroba almeno un abito di questa tonalità è assolutamente indispensabile.

Che sia allora una giacca o un pantalone marrone, ben abbinati, ci faranno apparire al top.

Quanto alla giacca, a doppio petto o mono bottone, in versione marrone, può rappresentare un’ottima alternativa al classico blazer blu o nero.

Ovviamente, pur essendo tanti gli abbinamenti possibili, quello più semplice è accostarla ad un paio di jeans.

Vediamo con quali colori accostare il marrone

Tante le idee cui ispirarsi e sicuramente una più bella dell’altra. I colori che stanno bene con il marrone variano da alcuni molto forti ad altri più delicati.

Ad esempio, abbinare il marrone al beige o al color panna, rappresenta sicuramente un classico senza tempo. Ma altrettanto perfetto è l’abbinamento con l’arancione, scelta non canonica ma comunque vincente.

Per chi ama invece i coloro delicati, il rosa è perfetto da abbinare a questo colore che spopolerà nel prossimo inverno.

Ma il marrone è adatto anche per la sera?

Non è facile trovare un abito da sera di questo colore ma neanche impossibile. Anche questa potrebbe essere una scelta insolita ma certamente vincente.

Diversi gli stilisti, infatti, che lo hanno proposto per il prossimo inverno. Tra le tante idee non è sicuramente passata inosservata quella di Fendi che lo ha proposto sulle passerelle in color castagna.

Approfondimento

Questo fantastico giubbino ritorna di moda e sarà un bellissimo tuffo nel passato