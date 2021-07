In estate alcuni fastidiosi problemi che nei mesi freddi passano inosservati e che danno pochi disagi si fanno sentire più forti che mai. Stiamo parlando della ritenzione idrica, un problema molto comune fra le donne e che fa sentire gonfi e pesanti. Inoltre, con la bella stagione, i pantaloncini, e i vestitini è quasi impossibile mascherare agli occhi degli altri eventuali inestetismi dovuti alla ritenzione idrica.

Per cui, per correre ai ripari si consiglia di iniziare ad introdurre nella propria dieta questo utilissimo centrifugato drenante.

Stop al gonfiore ed alla pesantezza estiva con questo magnifico centrifugato drenante

La ritenzione idrica è un problema molto diffuso causato dal fatto che, per varie ragioni, si tende a trattenere liquidi nell’organismo. Il risultato è uno sgradevole gonfiore diffuso prevalentemente su pancia, fianchi e cosce. Eppure, con questo centrifugato semplicissimo da preparare sarà possibile ridurre la fastidiosa ritenzione idrica per sentirsi leggere una volta per tutte.

Ingredienti

¼ di anguria;

una radice di curcuma (o curcuma in polvere);

½ melone.

Per preparare questo centrifugato drenante basterà sbucciare la frutta e tagliarla a pezzetti, poi mondare la radice e tagliarla a pezzetti a sua volta. Dopodiché, centrifugando il tutto per alcuni minuti, otterremo il centrifugato drenante.

Questo magnifico centrifugato drenante è l’alleato ideale con cui dire stop al gonfiore ed alla pesantezza estiva.

Consigli utili per curare e prevenire la ritenzione idrica

Logicamente, il centrifugato drenante non è magico e da solo può aiutare, ma non risolvere il problema. Per cui, ecco alcuni consigli utilissimi per combattere la ritenzione idrica:

ridurre sale, zucchero ed alcol nella dieta; praticare attività fisica regolarmente e fare stretching prima e dopo l’allenamento; seguire un’alimentazione ricca di fibre e povera di cibo preconfezionato; bere molta acqua: almeno 2 litri al giorno.

Ecco, dunque, come combattere la fastidiosa ritenzione idrica per tornare a sentirsi leggeri e al top.

