Per un secondo piatto leggero e nutriente da portare in tavola, senza mai dover rinunciare al gusto, si può dire stop ai fritti con la ricetta veloce degli anelli di calamari in umido.

Muniti di un tegame di coccio, la forza di questa ricetta, infatti, sta nella cottura e nella scelta degli ingredienti che sono molto semplici e di facile reperibilità in frigo, in cucina o nella dispensa. E ciò perché per cucinare gli anelli di calamari in umido non è necessaria nemmeno la passata di pomodoro.

Nel dettaglio, supponendo di voler preparare un chilo di anelli di calamari, servono giusto due spicchi d’aglio, un peperoncino rosso piccante e abbondante prezzemolo. Nonché l’olio extravergine di oliva e il sale, giusto quanto basta. Nonché qualche mestolo di acqua calda per la cottura lenta e quindi a fiamma bassa.

Ecco come dire stop ai fritti con la ricetta veloce degli anelli di calamari in umido

Passando alla preparazione, nel tegame di coccio si versa l’olio extravergine di oliva per far rosolare l’aglio e il peperoncino. Per poi aggiungere il prezzemolo tritato e gli anelli di calamari che sono stati precedentemente lavati, tagliati e ben asciugati.

A questo punto, dapprima, si fa insaporire il pesce, con il condimento, per un paio di minuti. E poi, con il coperchio, si passa alla cottura lenta, a fiamma bassa, per quaranta minuti aggiungendo due o tre mestoli di acqua calda. A metà cottura aggiustare i sapori con un pizzico di sale e incorporare altra acqua calda, se necessario.

In questo modo i calamari, preparati con la ricetta semplice e veloce in umido, e anche in bianco, saranno davvero non solo teneri e morbidi. Ma anche gustosi senza alcun bisogno di dover ricorrere alle fritture. Il piatto a base di pesce, inoltre, è raffinato e ideale pure da portare in tavola quando a pranzo ci sono degli ospiti.