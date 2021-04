Forse in quest’ultimo anno, causa gli isolamenti e i divieti, abbiamo avuto meno odori di cucina in casa. Niente feste, niente cene con amici e colleghi, meno odori per la casa. E, ci riferiamo non solo agli odori tipici del mangiare, ma anche a quello immancabile della sigaretta. Adesso, che, forse ricominceremo a vivere, stop ai cattivi odori di casa con due infallibili sistemi validi e veloci: menta e aceto. Una coppia fuori dell’ordinario. Di solito sono protagonisti limone e aceto, o bicarbonato e aceto. Stavolta, invece, i nostri Esperti hanno cambiato partner all’aceto, rispolverando la menta. Vediamo come in questo articolo.

Presenza di fumo e sigarette in casa

Stop ai cattivi odori di casa con due infallibili sistemi validi e veloci, partendo dal fumo di sigaretta. Molti di noi fumano e, l’odore tipico, rimane comunque in casa, anche andando fuori a gustarsi la sigaretta. È pur vero che ci sono mille deodoranti, addirittura quelli a sensore, che, quando passiamo, emanano profumo. Sono veramente validi, ma anche non particolarmente economici, a dire il vero. Ecco allora che possiamo ricorrere al cosiddetto “metodo della nonna”: l’aceto. Non dovremo far altro che posizionare per casa delle ciotoline piene di aceto bianco. Farà da vero e proprio assorbente dell’odore di fumo. Ma se chi fuma si appoggia al tavolo e l’odore si attacca, nessun problema, perché con una soluzione di acqua e aceto, verrà via tutto.

Se abbiamo ospiti meglio prevenire

Se finalmente, dopo mesi di isolamento, invitiamo degli ospiti, attenzione a una delle cause più comuni degli olezzi casalinghi: gli scarichi domestici. Soprattutto adesso che arriva il caldo, meglio prevenire eventuali imbarazzi. Ecco allora che profumeremo l’ambiente di casa in modo naturale con l’olio essenziale alla menta piperita. Qualche goccio negli scarichi di bagno e cucina e tutto l’ambiente di casa sarà rinfrescato e profumato. Infine, un altro sistema poco conosciuto è quello di far bollire dell’acqua con i chiodi di garofano. Anche questo sarà un sistema valido per profumare casa.

