Tenere i capelli sempre in perfetto ordine non è così semplice.

Lo sa bene chi deve andare ogni mese dal parrucchiere per coprire la ricrescita bianca o chi deve fronteggiare il problema dei capelli grassi.

Per fortuna, la ricrescita bianca si può coprire facilmente anche senza parrucchiere, grazie a questo trucchetto utilissimo. Per i capelli grassi, che diventano subito unti, invece, il discorso è un po’ diverso.

Odore sgradevole sui capelli

I capelli grassi puzzano facilmente e potrebbero provarci disagio e imbarazzo.

Ce ne accorgiamo da soli quando i capelli hanno un odore strano e poco piacevole. Spesso ciò può accadere anche se ci si è appena fatti lo shampoo.

Molte persone, infatti, avendo i capelli che tendono ad ingrassarsi molto facilmente, pensano che la soluzione sia aumentare i lavaggi. In realtà, questa credenza è sbagliatissima, anzi.

Lavare i capelli troppo spesso finirebbe per stressarli e per stimolare ancora di più la produzione di sebo. Alla fine, quindi, otterremmo la soluzione contraria a quella desiderata.

Prima regola: non esagerare coi lavaggi

Avere un’igiene corretta è fondamentale per prevenire il problema dei capelli che puzzano. Ciò che c’è di sbagliato, invece, è il pensiero comune secondo cui, più ci si lava i capelli, più questi dovrebbero profumare.

Il numero ideale di lavaggi da riservare ai nostri capelli dovrebbe essere di 2 o 3 volte a settimana. Tutto il resto è un’esagerazione, da evitare a ogni costo.

È importante capire che i capelli, soprattutto quelli lunghi, trattengono gli odori, quelli naturali e quelli dell’ambiente circostante. Ecco perché, se entriamo in un ristorante, potremmo andarcene con i capelli che puzzano di fritto, ma anche di fumo o di smog se siamo per strada. Vediamo, quindi, come risolvere il problema in modo del tutto naturale.

Stop ai capelli che puzzano di sebo, di fumo o smog grazie a questo prodotto comodo che li renderà super profumati

Il primo rimedio per eliminare la puzza dai capelli senza stressarli è massaggiare sul cuoio capelluto qualche goccia di olio di tea tree.

Le proprietà antibatteriche e antiodoranti del prodotto ci faranno dire finalmente stop ai capelli che puzzano di sebo o che hanno altri cattivi odori.

Possiamo aggiungerne qualche goccia al nostro shampoo, per poi procedere normalmente al lavaggio.

Altrimenti, potremo diluirne qualche goccia in un bicchiere d’acqua. Questa soluzione andrà massaggiata con precisione sul cuoio capelluto, per far sì che il prodotto al meglio.

Dopodiché procederemo con il risciacquo dei capelli.

Ecco un altro prodotto che non dovrebbe mai mancare in casa

Un altro consiglio riguarda l’utilizzo dello shampoo secco. Molte persone non lo utilizzano, perché non pensano sia utile tanto quanto il normale shampoo.

In realtà, questo è un ottimo prodotto, per diverse ragioni. Utilizzandolo potremo ridurre il numero di lavaggi normali, quindi stresseremo di meno i capelli.

Inoltre, lo shampoo secco sarebbe in grado di assorbire il sebo, riducendo il cattivo odore. I capelli saranno puliti e perfettamente profumati.

Lettura consigliata

Abbiamo sempre sbagliato a lavare i capelli in questo modo perché li rendiamo elettrici senza saperlo