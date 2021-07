Una gustosa insalata mista è sempre la soluzione ideale quando sia ha voglia di un piatto sostanzioso e non impegnativo. Le verdure sono in genere molto salutari e i medici le consigliano sempre in un’alimentazione equilibrata. Già da sole hanno ottime proprietà nutritive, ma saremo contenti di sapere che se abbinate possono moltiplicare i loro effetti e prevenire diverse malattie. In particolare, aggiungendo un’erba particolarmente amata in cucina nell’insalata potremmo mettere una pezza all’incombere di tumori e rallentare l’invecchiamento cellulare. Vediamo di quale ingrediente si tratta.

Gli alimenti che si completano a vicenda a tavola

Alcuni alimenti sembrerebbero dunque potenziare gli effetti di altri se abbinati. Per esempio, il comune olio di oliva, oltre che essere il principe della dieta mediterranea, stimolerebbe l’abbronzatura nel condimento di pomodori e carote. L’aglio, invece, unito ai finocchi farebbe da barriera contro le malattie degenerative. Infine, sembra che la vitamina c nel limone faciliterebbe l’assorbimento del ferro contenuto largamente in spinaci, legumi e cavoli. Ecco invece la pianta che non dovrebbe mai mancare in una buona insalata fresca.

Stop a tumori e invecchiamento se aggiungiamo quest’erba ricca di benefici nell’insalata

È perfetta per aromatizzare carni, salse e formaggi e la si può ammirare in bella vista sul balcone del nostro vicino. Tanti di noi conosceranno sicuramente la maggiorana, ma pochi sapranno dei suoi effetti curativi. Questa pianta è un ottimo antinfiammatorio e antibatterico naturale, oltre che un noto sedativo. Per questo la si trova comunemente in infusi e tisane calmanti.

La scienza ne ha però anni fa scoperto un altro utilizzo incredibile, non solo della maggiorana ma di spezie ed erbe aromatiche. Queste, infatti, se mangiate in insalata o comunque assieme alle verdure, soprattutto se crude, sono in grado di massimizzarne gli effetti.

Insalate come la lattuga sono ricche di antiossidanti che ci proteggono dai radicali liberi, causa di invecchiamento, tumori e malattie del cuore. Sembrerebbe che bastino solo 3 gr di maggiorana in circa 200 gr di insalata per moltiplicarne in modo esponenziale l’effetto antiossidante. Stop a tumori e invecchiamento se aggiungiamo quest’erba ricca di benefici nell’insalata.