Senza i nostri piedi non potremmo reggerci, né fare attività fisica. Per questo, sono una parte fondamentale del nostro corpo della quale dobbiamo prenderci cura. Invece di nasconderli dentro scarpe e dimenticarci di loro, diciamo stop a piedi screpolati e maleodoranti con questi trucchi per averli sempre curati e sani. Non solo per una questione estetica, infatti, ma anche per mantenerli in salute ed evitare infezioni o patologie irreversibili.

Un rimedio casalingo efficace per la cura dei piedi si può preparare in casa con il collutorio. I benefici sono molteplici. Infatti, non solo rimuove le cellule morte o il cattivo odore in un nulla, ma anche combatte anche il problema del piede d’atleta ed elimina i funghi delle unghie.

Ecco, quindi, come creare questo pediluvio portentoso. Muniamoci anzitutto di:

230 grammi di collutorio;

230 grammi di aceto di mele;

mezzo litro di acqua tiepida;

4 cucchiaini di miele (opzionale).

Versiamo l’acqua calda in un contenitore grande abbastanza da immergere i nostri piedi comodamente. Aggiungiamo il collutorio, l’aceto e il miele, mescoliamo bene e lasciamo i piedi a mollo per 10-15 minuti.

Si sconsiglia di fare questo pediluvio tutti i giorni. Tuttavia, ci sono alcuni comportamenti da adottare quotidianamente che eviteranno all’origine il problema dei piedi screpolati e puzzolenti. Anzitutto, laviamoli ogni giorno con un sapone neutro. L’acqua deve essere tiepida o calda.

Per avere i piedi morbidi, utilizziamo una spugnetta abrasiva o della pietra pomice su talloni e dita. Esfoliamo i piedi, facendo attenzione a non essere troppo aggressivi, e quindi di ottenere l’effetto opposto.

Coccole post pedicure

Dopo averli lavati ed esfoliati, massaggiamoli con una crema idratante, facendo attenzione a non mettere nulla in mezzo alle dita o su altre zone ancora umide. Difatti ciò potrebbe aumentare la probabilità di sviluppare infezioni.

Non dimentichiamoci delle unghie. Una giusta cura può prevenire la formazione di infezioni o unghia incarnite. Tagliamole dritte, aiutandoci con una limetta. Evitiamo di tagliarle troppo corte o di arrotondare esageratamente i bordi. Ricordiamo di non usare smalto se le unghie sono macchiate o malate, in quanto potrebbe rallentare notevolmente la guarigione delle stesse.

Come ultimo consiglio, manteniamo sempre i piedi asciutti, tamponandoli con un panno pulito. Avere i piedi asciutti eviterà odori sgradevoli e penetranti. Inoltre, cambiamo sempre i nostri calzini appena finito l’uso, avendo cura di sostituirli in caso di un lungo viaggio.

