Addio a lunghi moduli da compilare ed attese infinite. Per bloccare la carta di credito in caso di furto, smarrimento o semplicemente quando non la usiamo, basta un solo clic. Potrebbe non essere necessario chiamare la nostra banca per trasmettere i dati, né tanto meno di attendere una risposta. Tuttavia, vanno fatto le dovute eccezioni poiché, ad oggi, non tutti gli istituti bancari lo permettono.

Potremo dire finalmente addio alle lunghe trafile fra moduli, filiali e call center. A dirla tutta, la funzione che andremo a vedere in questo articolo, più che per bloccare definitivamente la carta, servirà a metterla in pausa. Ciò significa che in qualunque momento potremo impedire ogni tipo di acquisto, sia online che in negozio, o prelievo dal conto, come da ATM.

Perché mettere in pausa?

Stop a moduli e chiamate perché per bloccare la carta di credito all’istante basta un clic sull’app. In quali casi potrebbe tornare utile questa soluzione? Per proteggersi in casi di smarrimento o furto della carta di credito, bloccando all’istante ogni azione futura proveniente da questa. I possibili malviventi si ritroveranno a quel punto con una carta funzionante, ma senza poterne avere accesso.

Mettere in pausa la carta potrebbe essere una valida protezione contro la truffa contactless o furto a distanza ravvicinata. Tramite la tecnologia RFID i malviventi prelevano “piccole” somme di denaro accostando un POS portatile alla carta o al portafoglio che la contiene. Sebbene la prima prevenzione contro questi eventi sia dotarsi di portafogli con blocco RFID, mettere in pausa la carta è uno strumento anch’esso efficace. Questo perché, bloccando qualunque tipo acquisto in negozio, annulliamo automaticamente tutte le transazioni da POS.

Un altro motivo per mettere in pausa la carta? Semplice prevenzione. C’è chi tutt’ora preferisce i contanti alla carta per paura di cadere in truffe o furti di dati. Ebbene, grazie a questo metodo le stesse persone potranno avere una sicurezza in più. Essendo attivabile e disattivabile in qualunque momento, è possibile togliere il blocco con un clic per effettuare pagamenti e rimetterlo in seguito.

Come anticipato, non tutti gli istituti bancari dispongono di questa opzione sulla applicazione ufficiale. Effettuare una ricerca in rete specifica è in questo caso la soluzione migliore. Proviamo a digitare “pausa carta” più il nome della nostra banca su un motore di ricerca. Se nessun risultato è pertinente, proviamo a chiedere al call center della banca per conferma.

