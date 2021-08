Quante volte in vacanza incorriamo in imbarazzanti ingorghi dell’apparato digerente. Gonfiore addominale, stitichezza e cattiva digestione come anche diarrea possono sorprenderci e rappresentare una vera seccatura per il nostro periodo di relax. Normalmente questi fastidi non compaiono tutti insieme ma potremmo incorrere in uno o due tra gli altri. Di solito il cambio del regime alimentare, la maggiore frequentazione di ristoranti unitamente ad un’assunzione più frequente di carboidrati e proteine può incidere sul tutto. È per questo importante conoscere e cercare di adottare comportamenti alimentari adeguati così come sono presenti all’interno di questo contributo del Centro di Ricerca Humanitas.

Stop a gonfiore addominale, stipsi e diarrea con queste semplici e sane abitudini di prevenzione

Può essere addirittura persistente e divenire imbarazzante, il gonfiore addominale si manifesta con una tipica tensione addominale. La causa in generale è un accumulo di aria nell’intestino. Spesso si manifesta perché ingeriamo in modo eccessivo e ripetuto troppi alimenti che fermentano come pizze, legumi o bevande gassate. Per aiutarci in modo naturale possiamo ricorrere a tisane a base di finocchio, zenzero o cannella. Ci sono anche prodotti da banco come antispastici o antimeteoritici ma è sempre meglio chiedere e seguire il consiglio del proprio medico di fiducia.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Stitichezza

Vero rompicapo se si manifesta in vacanza può diventare realmente imbarazzante e creare un persistente disagio. Normalmente la causa scatenante è l’introduzione di un disordine alimentare che spesso caratterizza i periodi di vacanza. A questo si aggiunge una diminuzione dell’uso a volte drastico di verdure e frutta con un contestuale aumento di cibi a base di carboidrati e grassi. È il caso di pizze, panini, pane e fritture.

Per prevenire dovremmo prestare attenzione già dal primo giorno di vacanza e bere molto così come impegnarci a non abbandonare l’assunzione di frutta e verdura. Già con questa attenzione riusciamo a dire stop a gonfiore addominale, stipsi e diarrea con queste semplici e sane abitudini di prevenzione. A livello terapeutico per la stitichezza, possiamo ricorrere ad alimenti molto ricchi di fibre come le prugne secche e i probiotici. Si tratta di fermenti vivi che aiutano a mantenere sano l’intestino pigro. Ovviamente se il problema persiste, è opportuno consultare il medico.

Diarrea

Il sintomo opposto alla stitichezza che può colpirci in vacanza riguarda la diarrea. I motivi scatenanti possono essere diversi soprattutto se scegliamo viaggi all’estero. In questa sede consideriamo la diarrea da sbalzi di temperatura tra un ambiente esterno molto caldo e interno con temperature quasi rigide per l’uso di climatizzatori. Altre motivazioni possono essere relative all’assunzione di bevande freddissime o cibi conservati male.

I rimedi naturali fanno riferimento a farmaci a base di estratti vegetali come passiflora e limone. Il suggerimento arriva dal Centro Humanitas però è sempre bene consultare il medico. Possono essere d’aiuto anche fermenti lattici e integratori di sali minerali per evitare la disidratazione. In sintesi, un buon consumo di frutta e verdura con un uso parsimonioso di cibi a base di carboidrati possono aiutarci a prevenire tali disturbi. Attenzione, infine, agli sbalzi di temperatura e alle bibite molto fredde.