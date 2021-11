Una chioma ordinata e lucente si vede da come trattiamo i nostri capelli. La nostra hair routine conta eccome per la loro salute e incide sul nostro aspetto fisico.

Avere dei capelli impresentabili non è spiacevole solamente allo specchio. Non è nemmeno il modo migliore per presentarsi sul lavoro o a una serata che conta.

Per non sentirci a disagio con la chioma che fa i capricci, potremmo provare a porre rimedio con la giusta acconciatura. Questi 3 tagli chic e alla moda stanno spopolando dal parrucchiere e potrebbero ridare volume ai nostri capelli.

Ma se non vogliamo nessun impiccio e desideriamo una chioma sana e voluminosa, dovremmo seguire alcune piccole regole nel trattamento. Ecco di cosa parliamo.

Stop a capelli disordinati e indomabili con questi semplici accorgimenti per averli sempre perfetti

Avere dei giorni no in cui non si riesce a controllare la propria chioma può essere normale. Ma qualora questo dovesse accadere spesso significa che sbagliamo qualcosa nel modo in cui ce ne prendiamo cura.

La prima regola da rispettare è sotto la doccia. Nel momento in cui laviamo i capelli, potremmo decidere di abbondare con le dosi di shampoo. Perché crediamo che più ne mettiamo, più la chioma profumerà e ne beneficerà. Sbagliato.

Certo, molto dipende anche da quanto è aggressivo lo shampoo che usiamo, ma in linea di massima è meglio non abbondare.

Piuttosto, proviamo a diluirlo un po’ con acqua, per ammortizzare l’effetto sulla cute. In questo modo eviteremo di appesantire i capelli e di metterli sotto stress.

Occhio alla temperatura dell’acqua

Forse lo sapevamo già, ma l’acqua troppo calda non fa bene alla pelle. Anche se è perfettamente comprensibile che in inverno ci si voglia trovare a proprio agio in doccia, non esageriamo.

Scaldiamo pure l’acqua per il primo lavaggio, ma teniamola tiepida per lo shampoo. Addirittura, per il balsamo sarebbe meglio sia fresca.

Proteggere e nutrire

Anche se può far perdere tempo, è importante non fermarsi al balsamo nella cura dei capelli. Molti di noi sono soliti usare piastra e arricciacapelli dopo il lavaggio. Questi strumenti possono stressare e mettere a dura prova la nostra chioma.

Se proprio non possiamo farne a meno, applichiamo almeno un termoprotettore prima di modellarli. Li difenderà dall’aggressività del trattamento.

Infine, non esitiamo a effettuare uno scrub a base di zucchero e olio di argan per nutrire il cuoio capelluto. Consigliamo anche qualche impacco naturale a base di oli essenziali.

Ecco come dire definitivamente stop a capelli disordinati e indomabili con questi semplici accorgimenti per averli sempre perfetti.

