Siamo poco abituati ad accogliere i segnali che il nostro corpo invia per indicare una disfunzione o un’alterazione in corso. Al contrario dovrebbe suscitare maggiore preoccupazione la presenza di una patologia silente che non dà campanelli d’allarme. Persino alcuni disturbi come iperglicemia o ipercolesterolemia talvolta presentano alcune manifestazioni riconoscibili. Non a caso dopo i 40 anni questi sintomi fanno capire se colesterolo e trigliceridi ostruiscono le arterie. Prestando attenzione alla comparsa anche di lievi cambiamenti si ha l’opportunità di intervenire prontamente. Di qui la necessità di non sottovalutare anche i minimi segnali e i fastidi di poco conto che potrebbero insorgere. Nella maggior parte dei casi potrebbe trattarsi di semplici fenomeni transitori e del tutto innocui. Ma resta fondamentale sottoporsi con regolarità a controlli clinici e agli esami del sangue di routine.

In tal modo si potranno ottenere informazioni utili sullo stato di salute generale del soggetto. E nello specifico sui livelli di zuccheri, di lipidi, di ferritina, di azotemia, di ormoni tiroidei e altri importanti parametri. Ad esempio sono questi i valori di glicemia che rivelano il pre-diabete o il diabete di tipo 2. E soprattutto chi non effettua prelievi del sangue con costanza non dovrebbe trascurare le prime manifestazioni di eventuali patologie. Ciò perché alcuni valori fuori norma o dolori temporanei potrebbero evolvere e provocare l’insorgenza di malattie croniche. Persino stomaco in fiamme e bocca amara dopo pranzo o letto potrebbero nascondere questi disturbi. Così come questo comuni 5 sintomi del fegato ingrossato già a 40 anni potrebbe indicare l’insorgere di diabete e tumori.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Stomaco in fiamme e bocca amara dopo pranzo o a letto potrebbero nascondere questi disturbi

Alcuni soggetti lamentano di sentire in bocca un sapore amaro come se avessero un pezzo di metallo fra lingua e palato. Tale sensazione di amarezza si avverte per lo più subito dopo pranzo o quando ci si distende. In concomitanza a tale fenomeno si potrebbe anche percepire un fastidio o un vero e proprio bruciore allo stomaco. Di solito la sensazione di dolore parte dall’addome ma tende a salire fino al petto. Tali fenomeni compaiono soprattutto quando ci si china in avanti, ci si stende sul letto o se è trascorso poco tempo dal pranzo o dalla cena. Non è semplice tuttavia capire di primo acchito e senza errore quale sia la causa di simili fastidi e dolori. Cò soprattutto perché, a giudizio degli specialisti, sintomi pressoché identici o per lo meno assai simili rimandano a cause molto differenti.

Per quanto la sintomatologia possa variare da soggetto a soggetto vi sono alcuni manifestazioni cliniche che meritano indagini approfondite. Il bruciore allo stomaco insieme alla sensazione di amarezza in bocca potrebbero infatti predire sia disturbi gastrointestinali quanto un attacco di cuore. Oltre alla sensazione di oppressione al petto, anche i dolori alla zona addominale, i bruciori allo stomaco e la nausea rientrano fra i sintomi peculiari dell’infarto. Allo stesso modo disturbi come pancreatite, bruciore allo stomaco e reflusso gastroesofageo possono manifestarsi anche attraverso dolori al petto. Pertanto piuttosto che trascurare la comparsa di simili segnali conviene recarsi dal proprio medico curante e avviare una serie di indagini cliniche. Solo in tal modo si avrà possibilità di individuare con maggiore precisione la causa scatenante di sintomi comuni e difficilmente classificabili.