Il biennio 2020-2021 ci sta regalando tantissime emozioni e sembra regalarci ogni giorno delle novità.

La diffusione del covid 19 ha modificato le nostre vite, al punto da mettere in discussione anche le più basilari attività quotidiane. Lavarsi le mani più volte al giorno, portare con sé il gel igienizzante, utilizzare la mascherina per entrare nei luoghi al chiuso e tanto altro. Piccoli gesti che caratterizzano il nostro presente e che, probabilmente, ci porteremo dietro ancora a lungo.

Ad esser cambiato, però, non è soltanto il modo di relazionarci con gli altri e di badare alla propria igiene personale. Una modifica importante riguarda il mondo professionale e il modo di lavorare. Lo smart working ci ha costretti a ricreare l’ambiente lavorativo all’interno delle nostre case, causando inizialmente non pochi problemi. Inoltre, il lavoro agile ha richiesto nuove competenze che alcuni settori non possedevano ancora. Vediamo di cosa si tratta.

Stipendi fino a 110 mila euro l’anno per queste figure professionali con competenze digitali

Parliamo, ovviamente, delle competenze digitali, necessarie in quest’epoca storica dove il mondo del lavoro funziona in modalità a distanza. Se questo, da un lato, sembra aver creato delle distanze nei rapporti umani, dall’altro non possiamo negare che ci agevola la vita.

È proprio alla luce di queste novità che alcuni datori di lavoro pubblici e privati sono alla ricerca di figure specializzate in questo settore. A tal proposito, noi della Redazione vogliamo segnalare ai nostri Lettori varie opportunità professionali, presso il Dipartimento per la trasformazione digitale.

Le ricerche sono rivolte a laureati e diplomati in possesso di specifici requisiti professionali, ciascuna con specifiche caratteristiche. Si tratta di un’ottima opportunità, se si considerano gli stipendi fino a 110 mila euro l’anno per queste figure professionali con competenze digitali. Diamo uno sguardo alle posizioni aperte e ai relativi stipendi.

Posizioni aperte e retribuzione

Ecco le figure attualmente ricercate:

esperto di smart mobility;

UI/UX designer;

Service designer;

Affari giuridici (privacy Specialist);

esperto di competenze digitali;

content designer;

esperto/coordinatore di policy e progetti in ambito internazionale;

technical project Manager – Banda Ultra Larga;

Hr subject matter Expert;

esperto di innovazione per le imprese ad alto contenuto tecnologico;

Consigliere giuridico e affari legali;

product owner;

assistente del Team;

data scientist.

In media, la retribuzione si aggira intorno agli 80.000 euro sino ad arrivare ai 110.000 euro per la posizione di Consigliere giuridico. D’altra parte, alcune figure prevedono uno stipendio leggermente più basso, ma si tratta pur sempre di cifre molto interessanti.

Candidarsi è semplicissimo, basta visitare il sito, cliccare su “Apply now” nella posizione prescelta e caricare il proprio curriculum vitae. Passaggi semplici e chiari, perfettamente in linea con il mondo digitale.