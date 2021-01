Oggi presentiamo un secondo piatto d’impatto che però non deve spaventare, perché è di facile esecuzione, con un risultato garantito. Certamente ci farà fare una bella figura con i nostri ospiti. Infatti, lo stinco di maiale con spezie ed erbe aromatiche per un pranzo della domenica memorabile, è veramente da leccarsi i baffi.

Sarà una domenica memorabile

Ingredienti (per 5 persone):

a) 2-3 stinchi di maiale (a seconda della grandezza);

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

b) 2 bicchieri di acqua;

c) 1/2 bicchiere di vino;

d) 10 gr di sale;

e) 10 gr di miele;

f) 3 foglie di alloro;

g) 2 bacche di ginepro;

h) 2 rametti di rosmarino;

i) salvia;

l) 4 chiodi di garofano;

m) pepe rosa;

n) 500 g di patate;

o) 4 carote e sedano q.b.;

p) 1/2 cipolla;

q) olio evo e pepe q.b.

Presentiamo lo stinco di maiale con spezie ed erbe aromatiche per un pranzo della domenica memorabile

Tritiamo finemente il rosmarino, il ginepro, l’alloro, la salvia e i chiodi di garofano. Poi in un tegame misceliamo l’acqua con il vino, il sale e il miele. A seguire aggiungiamo il trito di erbette e spezie con il pepe rosa.

Massaggiamo gli stinchi con questo composto e poi adagiamoli nello stesso per 3 ore, avendo cura di girarli ogni tanto. Intanto prepariamo il trito di cipolla, sedano e una carota. Peliamo le altre tre carote e tagliamole a pezzetti; poi facciamo lo stesso con le patate, avendo cura di tagliare tutto a pezzi pressoché uguali.

Passate le tre ore, versiamo olio evo in una padella capiente. Appena sarà caldo versiamo il trito di carota, sedano e cipolla. Adagiamo gli stinchi, senza mai usare una forchetta: dobbiamo infatti stare attenti a non far fuoriuscire i succhi, lacerando la carne. Quindi aiutiamoci con cucchiai e/o palette. A questo punto facciamo dorare e sigilliamo i vari lati degli stinchi. A seguire li adagiamo nella padella, dove poi aggiungeremo le patate e infine le carote. Facciamo cuocere in padella per 5 minuti.

La cottura

Pronti per cuocere il nostro stinco di maiale con spezie ed erbe aromatiche per un pranzo della domenica memorabile

Nel frattempo imburriamo un tegame da forno, nella quale adageremo il contenuto della padella. Versiamo anche il composto nel quale gli stinchi hanno riposato, ed inforniamo a 200° preriscaldato statico, per circa 1 ora. Avremo cura di girarli dopo mezz’ora e di irrorarli con il fondo di cottura, per evitare che la carne si secchi troppo.

Il tempo reale di cottura dipende dalla grandezza degli stinchi e dal forno. Il piatto è pronto quando gli stinchi e le patate risulteranno ben dorati. Se le patate e le carote dovessero cuocere prima, le preleviamo e le teniamo in caldo, in attesa che anche gli stinchi possano ultimare la loro cottura.

Per servire questo piatto, possiamo decidere di frullare il fondo di cottura con un cucchiaio di patate e uno di carote. Otterremo in tal modo una piacevole salsa di accompagnamento.

Nulla da eccepire: lo stinco di maiale con spezie ed erbe aromatiche per un pranzo della domenica memorabile. A sublimare questo piatto, abbiniamo un vino rosso fermo e corposo con note floreali e speziate come un Chianti Classico. Infine, nell’articolo di cui qui il link illustriamo la ricetta della salata ai carciofi, facile e molto economica.