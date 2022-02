Oggi più che mai si fa molta attenzione agli alimenti che scegliamo, perché oltre a dover essere ricchi di nutrienti, dovrebbero schiacciare l’occhio all’ecosostenibilità.

Dovremmo mangiare frutta e verdura di stagione a chilometro zero, prediligere i pesci pescati o allevati in maniera sostenibile. Le carni che acquistiamo dovrebbero provenire da allevamenti controllati che rispettano l’animale, mantenendo alta la qualità del prodotto.

Il Mondo si sta aprendo a nuovi punti di vista, introducendo cibi che secoli fa non avremo mai pensato di poter assaggiare. Questa nuova visione ha aperto le porte a sapori del tutto sconosciuti, utilizzati da altri Paesi, ma che fin ora non avevamo mai messo in tavola.

Ad esempio, la cucina etnica, che entrata solo da pochi anni in Italia, ha scatenato una vera moda, introducendo alimenti del tutto eccezionali.

Stimolerebbero la tiroide e attiverebbero circolazione e metabolismo questi vegetali fonte di vitamine e omega 3 alleati della depurazione

Grazie anche alle ricette di grandi chef, abbiamo potuto apprezzare piatti a base di alimenti molto particolari e sorprendenti.

Si è diffuso anche il consumo di alghe, che troviamo in giro in vari ristoranti o supermercati, tra quelle più famose c’è quella wakame o nori. Sicuramente le abbiamo viste soprattutto nella tradizione Giapponese, nel sushi o altre preparazioni simili.

Esistono, però, anche le alghe verdi, organismi che troviamo nelle acque dolci o marine. Quelle che potremmo vedere spesso si chiamano lattughe di mare, vivono anche nel Mediterraneo e appartengono alla famiglia delle Ulvaceae.

Ne esistono di varie classi, ognuna con una specifica particolarità, come il Chlorella, della famiglia delle Clorofite, di forma microscopica. Ma ciò che accomuna questi esemplari è l’enorme valore nutrizionale, posseggono tantissimi sali minerali, amido, proteine, acidi grassi, vitamine A, B e C.

Visto che contengono clorofilla e beta carotene, hanno un colore verde più o meno scuro. Sono di particolare interesse per la preparazione di alcuni tipi di integratori sotto forma di capsule, compresse o altro.

Inoltre, stimolerebbero la tiroide e attiverebbero circolazione e metabolismo, incrementerebbero le difese immunitarie, contrastando l’invecchiamento e incentivando la depurazione dell’organismo.

A tavola con questi preziosi alleati verdi

Non sono solo i Paesi orientali ad utilizzare questi vegetali, ma anche in Italia esistono dei piatti che li sfruttano in maniera eccellente.

Buonissime le frittelle o zeppole alle alghe campane, proposte come un gustoso piatto street food, insieme ad altri ingredienti semplici come farina, lievito, acqua, zucchero e olio.

Potremmo poi gustarle anche secche, surgelate, cotte, crude, per arricchire tante altre ricette. Facciamo attenzione, però, quando le mangiamo, perché potrebbero non essere adatte a chi ha problemi di tiroide o a chi non deve esagerare con il consumo di sodio.