Sterlina pronta a rafforzarsi nei confronti dell’euro. I livelli da monitorare

L’andamento delle sterlina contro l’euro (FXEURGBP) è stato condizionato negli anni scorsi, e lo sarà fino alla fine, dalla vicenda Brexit. I negoziati, infatti, sono ancora in corso e si fa sempre più probabile lo scenario della cosiddetta hard brexit.

Per capire il possibile futuro della moneta unica europea nei confronti della sterlina siamo andati ad analizzare i time frame dal giornaliero al mensile.

Time frame giornaliero

La tendenza in corso è rialzista, ma da ormai 16 sedute le quotazioni sono compresse all’interno del trading range 0,88512-0,90339. A questo punto solo una chiusura al di fuori dell’intervallo indicato potrebbe dare direzionalità alle quotazioni nel breve periodo. Al rialzo gli obiettivi sono quelli indicati in figura. Al ribasso, invece, l’obiettivo si collocherebbe, da confermare a rottura avvenuta, in prossimità di area 0,84.

Time frame settimanale

Sul time frame settimanale la proiezione in corso è rialzista, ma la forte resistenza in area 0,91299 sta frenando la continuazione del rialzo. Già a marzo le quotazioni avevano rotto al rialzo la resistenza indicata, ma la rottura non era stata confermata nella settimana successiva. Tuttavia, fino a quando reggerà il supporto in area 0,88035 rimangono intatte di vedere l’euro recuperare terreno rispetto alla sterlina.

Per le settimane successive, quindi, monitorare con attenzione in chiusura settimanale i livelli indicati.

Time frame mensile

Anche nel lungo periodo la tendenza in corso è rialzista, ma già da qualche mese sta incontrando qualche difficoltà nel superare l’ostacolo in area 0,91299 (I° obiettivo di prezzo). Sono, infatti, tre mesi che le quotazioni stazionano sotto il livello indicato. La mancata rottura di questa resistenza potrebbe determinare un’accelerazione ribassista che diventerebbe molto pericolosa nel caso di chiusure mensili inferiori ad area 0,828.

Approfondimento

