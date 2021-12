Ci sono degli oggetti che hanno un valore inestimabile e a cui non avremmo mai e poi mai pensato. Gli oggetti di cui stiamo parlando, infatti, possono anche far parte della nostra quotidianità. E li abbiamo sempre guardati con gli stessi occhi, usandoli con nonchalance e pensando che non fossero poi così importanti. Questo può essere vero se gli oggetti che stiamo utilizzando sono nuovi di fabbrica, perché hanno il valore di mercato con cui li abbiamo comprati. Ma se dovessero appartenere al passato, anche recente, allora la musica cambia totalmente. Infatti, quando a un oggetto viene accostato l’aggettivo “vintage”, il suo valore può essere totalmente diverso da quello originario.

Stenteremo a crederci ma questo semplice messaggio di Natale varrebbe migliaia di euro

A volte rimaniamo di stucco scoprendo quanto effettivamente possono valere alcuni oggetti, che appartengono agli anni passati. E di alcuni, tra l’altro, avevamo già parlato. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, avevamo indicato il valore di un libro che molti hanno in casa, ma che può valere migliaia di euro in alcuni casi. Oppure, in un altro articolo, avevamo evidenziato lo straordinario valore di una moneta che forse non sappiamo neanche di avere nel nostro portafogli ma che, grazie al suo passato, è un vero e proprio tesoro. Oggi continuiamo a vedere quali sono gli oggetti che potrebbero valere oro e prendiamo in esame un incredibile SMS di cui forse non tutti sono a conoscenza. Infatti, forse stenteremo a crederci ma questo semplice messaggio di Natale varrebbe migliaia di euro.

Ecco qual è il messaggio di auguri che vale migliaia di euro e il motivo per cui è così importante

Si tratta del primo SMS mai inviato nella storia. A metterlo all’asta troviamo la nota azienda Vodafone che, tornando sui luoghi del passato, ha conservato il primo messaggio inviato da un telefonino. Si tratta di un semplicissimo “Merry Christmas”, firmato con il nome dell’azienda. L’SMS, tra l’altro, era stato inviato il 3 dicembre come una semplice prova, per valutare la funzionalità dell’apparecchio elettronico. Ma essendo il primo di un’infinita serie di messaggi, che ormai fanno parte della nostra quotidianità, è diventato importantissimo e di grandissimo valore. Un piccolo scrigno del passato, insomma, venduto alla formidabile somma di 107.000 euro. Un vero e proprio gioiellino per i collezionisti amanti del passato e per coloro che sono appassionati di tecnologia. E certamente un ricordo importante da conservare, dato che i cellulari hanno totalmente rivoluzionato la nostra vita.

