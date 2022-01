Le lenzuola, soprattutto se matrimoniali, sono sempre state difficili da trattare. Le troviamo scomode soprattutto da piegare e non sappiamo mai come comportarci per i cattivi odori soprattutto di inverno. L’odore di umido è un problema che potrà essere debellato solo con un nuovo lavaggio. Ma se esistesse un modo semplicissimo per riporle ad asciugare e dimenticarci per sempre di panni maleodoranti? Se esistesse addirittura un metodo per smettere di stirare una volta per tutte?

Basta con ferro da stiro e cattivo odore di umido

Non siamo molto amanti del ferro da stiro. Tutte quelle ore passate a rammentare calzini, magliette, camicie e ora addirittura le lenzuola. Non ne possiamo davvero più. D’inverno i balconi sono spesso impraticabili per via del cattivo tempo o dell’odore dei camini accesi. Puzza tutta la biancheria in modo fastidioso e imponente. Non riusciamo a metterci addosso neanche una maglietta della salute dopo averla portata dentro casa. Per non parlare di tutti coloro che non hanno spazi esterni. L’odore della cucina o, semplicemente, gli spazi chiusi, ci impediscono di riconoscere il profumo del nostro ammorbidente. Ma da oggi in poi possiamo dire basta a tutto questo.

Stendendo le lenzuola usando un comunissimo stendino dentro casa diremo addio alla puzza e al ferro da stiro

Non possiamo contare sulla nostra asciugatrice perché, soprattutto nel caso delle lenzuola, ce le restituisce appallottolate e impossibili da non stirare. Non possiamo contare neanche sugli stendini esterni da finestra che, soprattutto nelle giornate di pioggia, non è per nulla funzionale. Allora cosa dobbiamo fare? Stendendo le lenzuola usando un comunissimo stendino dentro casa diremo addio alla puzza e al ferro da stiro. Prendiamo le nostre lenzuola appena uscite dalla nuova lavatrice, centrifugate e profumate sono un piacere per il naso. Una delle cose importanti è non avere paura della centrifuga. Non le rovinerà, ma anzi sarà un nostro alleato contro la puzza. Mettiamola a massimo 1.000 giri, 800 sarebbe l’ideale.

Dopo averle estratte dobbiamo assicurarci di assoldare un aiutante provetto. Prendiamo ogni lenzuolo dai due lembi più corti alle sue estremità. Il nostro aiutante farà lo stesso. Adesso tendiamo molto bene e pieghiamo in 2 o in 4. L’importante è che siano ben tese e simmetriche. Questo ci permetterà di posizionarle sul nostro comunissimo stendino e di lasciarle asciugare. In questo modo le avremo perfettamente piegate e pronte all’uso una volta asciutte. Per evitare i cattivi odori invece è necessario fare un po’ di moto insieme allo stendino. Se siamo in cucina, mettiamolo in camera da letto o con la finestra leggermente aperta o vicino ad una fonte di calore.

Trucchetti salva bucato

Se siamo in camera da letto mettiamole in soggiorno. Oppure usiamo uno stanzino, ma che abbia una ampia finestra. In questo modo, aprendola ogni tanto soprattutto nelle ore più calde, eviteremo i cattivi odori su qualsiasi panno. E anche mettendole vicino ad una fonte di calore potranno asciugarsi nella metà del tempo. Evitiamo la cucina poiché è una stanza che usiamo spesso e gli odori si concentrano maggiormente lì. Evitiamo il bagno poiché l’umidità dopo la doccia potrebbe darci gli effetti indesiderati. I segreti sono, quindi, due: arieggiare i panni umidi almeno una volta al giorno e non stenderli mai troppo bagnati.