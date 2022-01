La caduta delle stelle può essere o un quadro estremamente romantico o una visione d’estate, specialmente durante la notte di San Lorenzo. Tuttavia, in questo contesto per caduta delle stelle noi di ProiezionidiBorsa vogliamo intendere la fine di un periodo fortunato.

Parliamo naturalmente di oroscopo e di alcuni segni che stanno per attraversare, purtroppo, un brutto momento. Infatti, ci saranno stelle in caduta libera non solo per I Gemelli ma anche per questi segni dell’oroscopo.

La caduta dei Gemelli

L’inizio anno è sicuramente altalenante per i Gemelli. I diversi stati d’animo che si accavallano con fin troppa regolarità dimostrano che le persone nate sotto questo segno hanno perso la fiducia in sé stesse e nel progresso della loro vita. Come se non bastasse, c’è il rischio di complicare anche la propria vita sentimentale e sociale a causa di frasi dette male o di intenzioni espresse in una maniera non troppo opportuna.

C’è poco da fare, perché quando si parla del carattere delle persone o si cerca di migliorare a blocco un sistema oppure bisogna levigare gli angoli più acuti. Tuttavia, per riuscire a farlo al meglio serve una vera e propria presa di coscienza che in questo difficile periodo i Gemelli non riescono proprio ad avere.

Stelle in caduta libera non solo per I Gemelli ma anche per questi segni dell’oroscopo

Anche se abbiamo analizzato che per il Leone ci sarà un gennaio davvero col botto, per l’inizio della primavera possono manifestarsi i primi problemi.

Infatti, per i nati sotto questo segno Saturno mostrerà la sua fiera opposizione. In particolare, sappiamo che il Leone ha la grande caratteristica di voler sempre osare e volare. Vorrebbe essere sempre al centro dell’attenzione con quell’energia che lo distingue da tutti gli altri. Tuttavia, questa gran voglia di primeggiare sempre e comunque può rendere il Leone stanco e, dopo un periodo intenso, la stanchezza comincia a farsi sentire. A mente non troppo lucida si possono iniziare a commettere alcuni errori ed è proprio quello che le stelle ci dicono che capiterà prossimamente al Leone.

Un altro segno che sembrava partire con il piede giusto ma che avrà un periodo in salita è la Vergine. Certo, l’anno si sta aprendo con una gran fortuna in tema relazionale e sentimentale.

Questa fortuna potrà durare almeno fino a marzo inoltrato, ma si cominciano a intravedere delle nubi. Infatti, la Vergine è molto sensibile al buon andamento delle relazioni umane che però richiedono un impegno non solo individuale. Per andare d’accordo con gli altri non basta la nostra buona volontà ma serve anche una buona predisposizione altrui. Ecco, la Vergine avrà delle difficoltà proprio in tal merito.

