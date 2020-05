Stato di disoccupazione: i requisiti per ottenerlo

Come si certifica e come si richiede lo stato di disoccupazione? Quali i requisiti necessari? Di seguito vi illustreremo tutto quello che c’è da sapere per attestare lo stato di disoccupazione e come richiederlo.

Cosa si intende e cosa significa?

La richiesta di stato di disoccupazione di un lavoratore consente a quest’ultimo di beneficiare delle forme di sostegno al reddito garantite dallo Stato. Immaginiamo il caso di un lavoratore che venga licenziato per riduzione del personale o che subisca una perdita del lavoro involontaria. Quali forme di garanzia offre lo Stato a coloro che risultano disoccupati e, inoltre, per lo stato di disoccupazione: quali requisiti occorrono per ottenerlo?

Quando si parla di disoccupazione si fa riferimento ad uno stato che il cittadino assume a seguito di una richiesta inviata ed accolta. Tale tipo di richiesta è soggetta al rispetto di alcuni particolari requisiti connessi alla propria mancata attività lavorativa. Secondo quanto indicato dalla circolare n.1 del 23 luglio 2019 l’Anpal ha provveduto ad rendere note le regole utili alla gestione dello stato di disoccupazione 2020.

Come procedere per la richiesta dello stato di disoccupazione

Il cittadino che voglia fruire dei servizi garantiti dallo Stato per chi è disoccupato, può inoltrare una richiesta all’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL). Una volta che la richiesta viene accolta, il cittadino può ricevere l’indennità riconosciuta dall’Inps. È possibile richiedere lo stato di disoccupazione anche rivolgendosi al Centro per l’impiego territoriale o ad altro soggetto abilitato ad erogare i servizi di politica attiva del lavoro.

Il riconoscimento dello stato di disoccupazine avviene con il rilascio della Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro. Che significa? Ogni cittadino, nella misura in cui richiede il riconoscimento del proprio status, deve rendersi disponibile a:

entrare nella rete di assistenza e di orientamento al lavoro al fine di agevolare il suo reinserimento.

Stato di disoccupazione: quali requisiti occorrono per ottenerlo? Le condizioni richieste perché si dichiari valido lo stato di disoccupazione sono le seguenti:

risultare privi di impiego lavorativo;

sottoscrizione della DID come indicato sopra.

Successivamente alla DID, il lavoratore è tenuto a contattare il Centro per l’impiego entro il limite di 30 giorni per la stipula del patto di servizio personalizzato, come vuole l’art. 21 Dlgs 150/2015. Le nuove norme previste dal Jobs Act prevedono l’accesso al status di disoccupazione anche entro alcuni limiti di reddito.

Esiste anche la possibilità che il contribuente in stato di disoccupazione si faccia accreditare i contributi figurativi ai fini pensionistici. Per sapere come fare, si può leggere l’approfondimento indicato qui.