Stasera pizza: ecco come preparare la tavola

Mise en place, table setting, imbandire la tavola: qualunque vocabolo si scelga la preparazione della tavola è un gesto di attenzione verso i commensali.

Anche per una serata in famiglia è bello preparare tutto nel dettaglio.

Non è detto però che per una sera “pizza, Coca Cola e film in Tv”, si debba sfoderare la posateria d’argento. Anzi… il tema della cena va rispettato e valorizzato.

Serata in famiglia

Predisponiamo sulla tavola, al posto dei piatti piani, alcuni taglieri in legno. Il tagliere è molto comodo per mangiare la pizza, sebbene non abbia i bordi. Il rischio che la fetta scivoli rovinosamente finendo sulla tovaglia è davvero minimo per la particolare grip del legno.

Per il beverage, consigliamo di utilizzare dei bicchieroni oversize, tipo quelli che si utilizzano per la limonata, meglio ancora se colorati.

I più piccini pasteggeranno a Coca Cola mentre gli adulti sicuramente opteranno per la birra. In questo caso meglio mantenere la scelta dei bicchieroni per tutti i commensali per non far sentire i bambini, troppo “bambini”!

Eventualmente si possono disporre dei sottobicchieri dove poggiare direttamente la bottiglia di birra.

Per quanto riguarda le posate, non dimentichiamoci di munire gli adulti del coltello da pizza e di un apribottiglie. Per far tagliare la pizza in autonomia ai più piccoli, si possono acquistare le rotelle tagliapizza, sempre assicurandosi che sappiamo usarle senza farsi male.

In commercio ci sono dei simpatici modelli a forma di papera oppure di bicicletta che al termine dell’utilizzo possono essere ricomposti in modo da proteggere la lama.

Il tovagliato e il centrotavola

Per il tovagliato suggeriamo il grande classico: la tovaglia a quadretti bianca e rossa, magari messa in obliquo sul tavolo.

Come centrotavola possiamo preparare un divertente cestino mediterraneo. Occorrerà un cestino e un po’ di spugna per fiori. Al posto della spugna si può usare una pagnotta rafferma o metà melanzana.

Con degli stecchini da spiedo puntare dei pomodorini (vanno benissimo i piccadilly o i ciliegini) e fissare l’altra estremità nella spugna. Facciamo lo stesso con delle mozzarelline.

Infine riempiamo gli spazi vuoti con foglioline di basilico che potranno essere “colte” e utilizzate sulla pizza.

I tovaglioli rispecchieranno lo stile rustico e casereccio della cena: meglio optare per dei tovaglioli in carta paglia naturale da inserire avvolti a cono nei bicchieri.

Come servire la pizza

Ma in un articolo dal titolo “Stasera pizza: ecco come preparare la tavola” non può mancare un suggerimento su come servire la grande protagonista.

Una bella idea è mettere al centro della tavola una pala in legno per pizza. Si trovano nei negozi di casalinghi o nei siti e-commerce a partire da 8 euro.

Se si vuole ricreare a casa l’atmosfera del giropizza, la soluzione migliore è adottare i piatti girevoli. I taglieri girevoli, anche detti rotanti sono un po’ più costosi e partono da un prezzo di 23 euro in su.

Se, poi, si vuole preparare la pizza in casa , esistono dei forni per pizza da portare direttamente in tavola. Il prezzo parte da 60 euro. Si possono trovare sia le versioni elettriche colorate sia quelle in terracotta a cupola che sono anche molto d’effetto se portate in tavola.

Non ci resta che augurare buon appetito!