Starbucks è un titolo azionario da comprare subito o è meglio aspettare occasioni migliori di acquisto? È questo il dilemma di fronte al quale si trova un investitore che, prima di scegliere un titolo da comprare, passi in rassegna sia gli aspetti fondamentali che quelli di natura grafica.

Dal punto di vista dei fondamentali Starbucks non è messo benissimo. Qualunque sia la metrica considerata, infatti, la valutazione basata sui multipli di mercato restituisce un titolo sopravvalutato. Inoltre, con un valore aziendale previsto pari a 4,57 volte il fatturato dell’esercizio in corso, l’azienda risulta essere sopravvalutata

Lo stesso risultato si ottiene andando a considerare le valutazioni degli analisti. In questo caso, infatti, il consenso medio è Outperform, ma il titolo risulta essere sopravvalutato di circa il 10%.

Indipendentemente da qualsiasi considerazione di natura tecnica, c’è un aspetto da non sottovalutare. Il superamento della pandemia non potrà che portare benefici al business di Starbucks.

Starbucks è un titolo azionario da comprare subito o è meglio aspettare occasioni migliori di acquisto? Le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

Il titolo azionario Starbucks (NASDAQ:SBUX) ha chiuso la seduta del 4 dicembre a quota 102,28 dollari in rialzo del 2,17% rispetto alla seduta precedente.

Come si vede dai grafici seguenti, la tendenza in corso sia nel medio che nel lungo periodo è rialzista e punta a un raddoppio delle quotazioni rispetto ai livelli attuali. L’unico ostacolo che al momento si intravede all’orizzonte è la resistenza in area 104,6 dollari sul time frame settimanale. La mancata rottura di questo livello potrebbe dare un’ulteriore spinta alle quotazioni che a quel punto avrebbero campo libero almeno fino in area 140 dollari.

È sul mensile, però, che con la chiusura di dicembre si potrebbero creare le condizioni giuste per un rialzo di almeno il 50%. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni potrebbero chiudere il mese sopra area 101,6 dollari (I obiettivo di prezzo). Monitorare, quindi, questo livello in chiusura di seduta.

Time frame settimanale

Time frame mensile

Approfondimento

