Quando si ottura il water si vive un vero e proprio incubo in casa. Tirare lo sciacquone è un’azione talmente routinaria che non facciamo neanche caso alla sua importanza. Ma quando il vaso sanitario non assolve alla sua funzione, il bagno diventa impraticabile.

Poi, se abbiamo solamente un bagno, la situazione si aggrava ulteriormente. L’istinto è quello di chiamare subito l’idraulico e porre immediatamente rimedio all’irreparabile. Ci pare la cosa più giusta da fare. Tuttavia, la chiamata e il costo del lavoro del professionista possono metterci in difficoltà con il budget mensile.

E allora nessun problema: all’interno di questa guida vediamo come stappare il water otturato in un minuto senza chiamare l’idraulico. In questo modo il nostro bagno tornerà immediatamente disponibile. Inoltre, cosa non di poco conto, risparmiamo una bella somma per una spesa imprevista. Vediamo cosa ci serve e come fare.

Cosa serve per ripristinare l’uso del sanitario

Pellicola trasparente e nastro adesivo. Sì, proprio così, non serve nient’altro. Al limite un paio di forbici per tagliare i lembi di questi due materiali. Se abbiamo paura che questa soluzione non funzioni, al più, armiamoci di qualche straccio vecchio per tamponare eventuali fuoriuscite d’acqua. Ma possiamo stare tranquilli: se si applicano correttamente tutte le istruzioni non ci sarà alcun problema.

Come stappare il water

Per prima cosa alziamo la tavoletta e puliamo bene la superficie del sanitario. Assicuriamoci, inoltre, che sia perfettamente asciutta. A questo punto ricaviamo dei pezzi di pellicola trasparente e facciamoli aderire con perizia al water. L’ideale è mettere almeno tre strati di pellicola. Ma abbondiamo pure con un paio di strati in più.

Appena messa la pellicola, applichiamo il nastro adesivo lungo tutto il perimetro. Meglio fare un giro dell’intero vaso. Ora possiamo tirare lo sciacquone. L’azione dello scarico produrrà una bolla d’aria che farà rigonfiare la pellicola. Tutto quello che dobbiamo fare è una pressione sulla plastica verso il basso con entrambe le mani. Con questa semplice operazione possiamo stappare il water otturato in un minuto senza chiamare l’idraulico.

