Il bando che prevede stanziamenti di 570.000 euro per le famiglie monoparentali che vogliono acquistare casa.

Con determinazione dirigenziale n.7888 del 08/09/2020, pubblicata nel S.O. n.4 al B.U.R. serie generale n.73 del 16/09/2020, è stato approvato il bando per l’acquisto della prima casa in Umbria. Avevamo già introdotto le caratteristiche di questa misura, a carattere regionale, con altro nostro precedente approfondimento al quale si rimanda. Una misura che si prefigge di venire incontro alle categorie che, da sempre, sono più in difficoltà nel reperimento di una casa alla portata delle proprie tasche. Vale a dire: giovani coppie coniugate o conviventi, famiglie monoparentali e single. Concentriamoci qui sulle cosiddette famiglie monoparentali. Vediamo quindi di saperne di più in merito agli stanziamenti di 570.000 euro per le famiglie monoparentali che vogliono acquistare casa.

Famiglie monoparentali

Con riferimento al bando, di cui in narrativa, per famiglie monoparentali si intendono i nuclei familiari che, alla pubblicazione del bando, sono così composti. Cioè, anagraficamente ed esclusivamente da un solo genitore. Rientrano pertanto in questa categoria le persone vedove, separate, divorziate, ma anche i celibi e le nubili con uno o più figli a carico.

Devono considerarsi separati coloro che sono in possesso di sentenza o anche di provvedimento di omologa della separazione. A condizione, però, che la loro data di emissione sia anteriore a quella di pubblicazione del bando.

Fasce di reddito e plafond

Tali nuclei familiari monoparentali devono altresì essere titolari di un reddito alla data di pubblicazione del bando. Con un valore ISEE 2020 compreso tra 4.000 euro e 23.000 euro. Quanto al plafond da cui attingere, questa è la somma stanziata per tale categoria di persone: 570.000 euro.

Quando e come fare domanda

Agli interessati e aventi diritto a presentare domanda si segnala che il bando scadrà il 15 ottobre 2020.

Per cui, entro tale data si dovrà provvedere con l’inoltro delle richieste in uno dei seguenti modi:

a) raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a:

Direzione Regionale “Governo del territorio, ambiente , protezione civile”, Servizio Urbanistica, Riqualificazione urbana e politiche della casa, tutela del paesaggio”, Piazza Partigiani, 1 – 06121 Perugia;

b) PEC indirizzata a:

direzioneterritorio@pec.regione.umbria.it recante l’oggetto “Bando 2020 per la concessione di contributi per l’acquisto della prima casa”. Resta inteso che andrà prima presa visione del bando nella sua interezza per verificarne tutti i dettagli.

Quanto ai riferimenti di contatto, questo è il nominativo e l’annesso recapito telefonico della persona referente: Monia Montepagani Tel. 0744-484243 (reperibile dalle ore 9.00 alle 13.00). Mentre questa è la mail istituzionale a cui fare riferimento: cciucci@regione.umbria.it

Questo è infine il link dove reperire il modello di domanda ad hoc da compilare. Ecco quindi i dettagli degli stanziamenti di 570.000 euro per le famiglie monoparentali che vogliono acquistare casa.