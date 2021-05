Riciclare sta diventando sempre più di moda, quasi un must. Riciclare non significa solamente evitare gli sprechi e quindi risparmiare. Ma è anche un gesto a favore dell’ambiente. Per esempio c’è un materiale che usiamo regolarmente tutti i giorni, che viene utilizzato in abbondanza e che deriva interamente dalla natura. Il riciclo di questo materiale non solo è economicamente vantaggioso, ma è fondamentale per l’ambiente. E adesso viene usato in un modo particolarissimo. Stanno spopolando e diventando di moda le borse fatte in un modo particolare e con questo materiale che nessuno immaginerebbe mai.

I mille e 1 usi dei fogli di giornale, compreso questo

Stiamo parlando della carta e in particolare di quella da giornale. Ogni giorno migliaia di tonnellate di carta di giornale vanno nella spazzatura. Si legge il giornale e poi si butta. Qualcuno ne fa un uso come lettiera per i gatti. Qualche foglio di giornale viene utilizzato come panno per pulire i vetri di casa (per questo uso è fantastico!). Ma praticamente quasi nessuno lo utilizza in un modo che è straordinario. La carta di giornale può essere utilizzata per fare delle buste della spesa.

Sembra incredibile, ma la carta dei quotidiani può essere usata per fare delle simpatiche ed economicissime buste per trasportare degli oggetti. Utilissime anche per fare la spesa. Addirittura ci sono alcuni negozi della Sicilia che utilizzano questa trovata con i clienti a cui danno borse fatte proprio con la carta dei giornali. Una moda che sta prendendo piede e si sta diffondendo velocemente. Invece di usare le classiche buste di plastica, che poi devono essere smaltite, si usano le buste fatte con le pagine del giornale.

Stanno spopolando e diventando di moda le borse fatte in un modo particolare e con questo materiale che nessuno immaginerebbe mai

Le borse fatte in questo modo sono perfette per uso domestico. Ma vanno molto bene anche per un negozio d’abbigliamento, per negozi di alimentari e per negozi d’oggettistica e di prodotti per la casa. In fondo, molto tempo fa la carta dei giornali serviva per incartare molti prodotti, come la frutta e la verdura, il pesce, ecc. Anche oggi nei mercati rionali, non è raro vedere qualche commerciante che usa ancora questo metodo.

Non solo questi sacchetti sono funzionali, resistenti, ecologici e fanno risparmiare, ma si fanno anche in pochi minuti. E sono molto carini da vedere. Fare una busta con la carta di giornale è un’operazione molto semplice che richiede solamente alcuni minuti. Bastano due fogli di giornale, un tubetto di colla tipo stick, una scatola della misura della borsa che si desidera fare, ghiere in metallo. Il procedimento lo si può trovare sul web. Su Youtube ci sono dei tutorial che insegnano a fare queste simpatiche borse.