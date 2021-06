Il caldo ormai popola le nostre case e anche cucinare diventa una faccenda incresciosa. Mettersi ai fornelli non è più così piacevole e allora come fare per ovviare?

L’idea é quella di creare piatti leggeri e veloci ma senza rinunciare al gusto. Inoltre, numerosi piatti estivi possono essere consumati anche freddi, con la possibilità di prepararli in largo anticipo e quindi gustarli anche in riva al mare. I pranzi veloci sono sempre i migliori in questi casi.

Una buona insalata di riso è l’ideale, ma attenzione perché quasi tutti commettono questo eclatante errore quando preparano questo delizioso piatto estivo trasformandolo in una bomba di colesterolo e calorie. Oppure, ancora, possiamo pensare di preparare qualche deliziosa insalata estiva come la famosa ed amatissima caprese, piuttosto che un delizioso sandwich o il geniale panino veloce e gustosissimo che sta spopolando e con le sue pochissime calorie è adatto alla dieta.

Stanno spopolando 3 veloci e gustosissimi pranzi estivi che ci salveranno dal caldo

Ma oggi vogliamo proporre i 3 pranzi estivi che ci salveranno dal caldo, veloci e gustosissimi, e che stanno spopolando.

Si tratta di tre semplici pietanze facili da preparare e che richiedono pochissimo tempo, per un pranzo sano, equilibrato e gustoso.

La prima idea prevede l’utilizzo del riso basmati, con aggiunta di gamberetti passati in padella e zucchine appena saltate. Per completare il piatto é possibile utilizzare la feta.

La seconda idea, invece, non meno gustosa, prevede sempre come base del piatto il riso basmati ma con aggiunta di ceci, anche se inscatolati, carote grattugiate, o bollite, e olive nere. Per guarnire il piatto ricorriamo a foglioline di basilico fresco.

La terza idea vede protagonista sempre il riso basmati con aggiunta, questa volta, di uova sode, cetriolo e pomodorini, nonché rucola e foglioline di basilico.

Il tutto condito con del gustosissimo olio evo e, se si preferisce, a queste gustose pietanze è possibile aggiungere delle spezie a piacere. La spezia che caratterizza i piatti estivi é sicuramente il basilico. Tuttavia anche la menta può essere una valida alternativa per rendere i nostri piatti gustosi e profumati.

Per concludere il pranzo all’insegna del gusto é possibile scegliere gustosissimi dessert freddi come le golose cheesecake di cui la nostra rubrica di cucina é gremita.