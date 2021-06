Siamo tutti alla ricerca di ricette fresche e saporite. Con questo tempo, d’altronde, non potremmo immaginare di mangiare altro che non presenti ingredienti di stagione, carichi d’acqua e rinfrescanti, oltre che, ovviamente, leggeri e facili da preparare.

Oltre alla questione del caldo e delle alte temperature, infatti, dobbiamo considerare anche il fatto che, d’estate, molti pasti li consumiamo all’aria aperta, lontani dalle comodità della cucina di casa.

Facili e gustosi

È meglio dunque concentrarsi su ricette che siano in grado di regalare combinazioni di sapore interessanti, ma che per essere preparate non richiedano troppi ingredienti, né tantomeno molti strumenti. Proprio per questo, nella stagione che stiamo vivendo vanno alla grande insalate, macedonie, contorni light e così via.

Oggi, perciò, vogliamo rivelare come presentare un piatto saporito, basato su un’affascinante combinazione di alimenti e che, neanche a dirlo, si prepara in un attimo.

Stanno impazzendo tutti per questo contorno fresco, estivo e fantastico per la spiaggia

Come dicevamo, dunque, i piatti che più vanno per la maggiore in estate sono quelli che possono essere portati facilmente in un porta pranzo o in una borsa frigo. Per questo motivo, oggi scopriamo come preparare un insalata gustosa e ideale per un pranzo al sacco al mare.

Vediamo, quindi, perché stanno impazzendo tutti per questo contorno fresco, estivo e fantastico per la spiaggia. Stiamo parlando di una meravigliosa insalata di pomodori, rucola e burrata. Vediamo come prepararla e presentarla al meglio.

La prima cosa da fare è creare un letto di lattuga, sia che la andremo a servire in un piatto di ceramica che in un contenitore per il pranzo. Dopodiché andiamo a tagliare in quattro i pomodori pachino, versiamoli in un contenitore e aggiungiamo i condimenti: olio d’oliva, sale e pepe. Mescoliamo il tutto per bene.

Andiamo, poi, a tagliare sia la burrata che la rucola. Infine andiamo ad impiattare. Sul letto di lattuga aggiungeremo prima i pachino, quindi seguiremo con la burrata e, infine, concluderemo con un’abbondante spolverata di rucola. Ripassiamo un pizzico di sale e pepe assieme ad un goccio d’olio d’oliva, e l’insalata sarà pronta per essere servita e gustata.