La moda primaverile si colora di due tonalità eccentriche e decise. Via libera alla freschezza e alla spensieratezza con la tonalità Pantone, un viola con all’interno un tocco di blu e il verdone. Sì anche alle sfumature di celeste e al rosa cipria.

Il must have

Il Pantone è un colore del tutto innovativo, per l’esattezza un viola dalle sfumature bluastre e rosse. Un colore del tutto nuovo e fresco che sta facendo impazzire le passerelle e sarà il più gettonato della stagione primaverile. Un colore da poter indossare nella quotidianità ma anche per le occasioni speciali. Infatti sì a tailleur color Pantone, ma anche ad accessori come borse, orecchini e scarpe in questa tonalità.

Il secondo colore più in voga della stagione primaverile è il verdone, un colore futuristico molto legato alla generazione Z. Un colore che caratterizza la tecnologia e il futuro. Da poter aggiungere ai look in modo unico, attraverso una borsa piuttosto che un foulard ma anche da indossare in tinta unita su tutta la figura.

Stanno davvero spopolando questi 2 colori primaverili amatissimi dalle star per look giovani e freschi anche dopo gli ‘anta

Oltre ai colori sono tanti i trend che tornano di moda in questa primavera all’insegna della rivincita sulla vita, e della vitalità che negli ultimi anni si era un po’ persa.

I look saranno ispirati al passato, infatti, ci saranno delle vere e proprie rivisitazioni di capi storici ma in chiave moderna.

Tornano di moda e con grande insistenza le frange caratterizzate da irregolarità, nodi e tagli artigianali.

Ma anche i bermuda larghi stile skaters, non nella versione classica ma nella variante deluxe. Sì a capi effetto lucido e paillettati. Rimanendo in tema pantaloni tornano di moda i look totalmente denim, ma anche i jeans portati negli stivali. Skinny, mom e rigorosamente infilati nei camperos a anche via libera agli stivali da cavallerizza caratterizzati dal gambale largo.

Via libera anche agli abiti cut out, con porzioni di pelle scoperte e tagli impensabili ma estremamente sensuali che donano eleganza e femminilità alla figura. Sì a tagli geometrici, simmetrici e casuali.

Parola d’ordine di questa stagione è eccesso. Una stagione all’insegna dell’esibizionismo e della provocazione. Assisteremo ad una vera e propria esplosione di colori e di eccessi. Infatti via libera a trasparenze e spacchi vertiginosi.

A coronare i look non può assolutamente mancare il taglio di capelli più gettonato di questa stagione. Ideale per la giovane età ma anche per regalare freschezza e ringiovanire le donne più mature.

Per concludere i nostri outfit non potranno mancare plateau, tacchi vertiginosi e suole esagerate. Stanno davvero spopolando questi 2 colori che non mancheranno di rendere i nostri outfit indimenticabili.