Dopo tante discussioni e tante critiche, ecco che la campagna di invio delle multe da 100 euro previste per gli over 50 che non si sono vaccinati, è ufficialmente partita. Una massiccia campagna quella del Fisco italiano, che molti pensavano finisse in polvere e invece, ecco che stanno iniziando a partire gli avvisi. Tutte le persone con 50 o più anni di età su cui ricadeva l’obbligo vaccinale, adesso riceveranno questa multa. Ma ci sono tante cose che potrebbero non filare per il verso giusto, soprattutto perché potrebbero sorgere delle contraddizioni evidenti per via di un meccanismo che tutto sembra tranne che funzionale. Il rischio è che queste multe arrivino a macchia d’olio, anche per chi il vaccino ha provveduto a farlo o per chi non era tenuto a farlo. Ma la soluzione esiste, perché in mano ai contribuenti c’è una carta da giocarsi.

Stanno arrivando dall’Agenzia delle Entrate le multe da 100 euro per gli over 50 che però possono evitare di pagarle facendo così entro 10 giorni

Sono arrivati a destinazione e quindi ai contribuenti, i primi 200.000 avvisi bonari per quanto riguarda i 100 euro di multa per gli over 50 non vaccinati. E la macchina operativa del Fisco andrà avanti veloce, con la media di 100.000 invii al giorno. Tabula rasa quindi per gli over 50 che non hanno aderito all’obbligo vaccinale imposto come “extrema ratio” per contenere la pandemia. Stime e dati statistici sottolineano come saranno circa 2 milioni gli italiani che verranno raggiunti da questa vera e propria cartella esattoriale.

Il Decreto del Governo emanato il 7 gennaio scorso imponeva l’obbligo vaccinale a tutti i soggetti con età pari o superiore a 50 anni. Dopo una fase transitoria, si diede tempo agli interessati per provvedere alla vaccinazione, dal primo febbraio divennero ufficialmente valide le multe. Chi entro il primo febbraio scorso non risultava ancora immunizzato, adesso finisce nel calderone di queste sanzioni. E parliamo di ciclo completo, perché anche chi ha fatto solo una dose, o solo il primo ciclo con doppia dose, rischia il medesimo trattamento.

Entro 10 giorni si deve intervenire per evitare il pagamento della multa da 100 euro

Adesso c’è il rischio che vengano interessati anche quanti hanno fatto il vaccino in questi giorni, dato che stanno arrivando dall’Agenzia delle Entrate le multe. E c’è invece chi, pur se over 50, è esente da vaccino per alcune patologie che lo sconsigliano. Il meccanismo sanzionatorio è basato su uno scambio di informazioni tra Ministero della Salute e Agenzia delle Entrate. Il primo ha mandato gli elenchi con i codici fiscali dei soggetti over 50 che non risultavano ancora vaccinati. Un invio che gioco forza non poteva certo essere quotidiano ed aggiornato in tempo reale sulle vaccinazioni effettuate. Inoltre, non è chiaro come il Ministero della Salute possa aver accuratamente stilato le liste, eliminando quanti, per patologie e problemi fisici, adesso sono esenti dal vaccino.

Chi riceverà la lettere con la cartella da pagare, dovrà provvedervi per non finire tra le grinfie dell’esecuzione forzata. Chi invece per qualsiasi motivo è convinto di non dover pagare, potrà, entro 10 giorni dalla data di ricezione dell’avviso, inviare comunicazione all’ASL con cui manifestare le motivazioni della presunta non sanzionabilità dello stesso.

