A gennaio prossimo, come tutti gli anni arriva una scadenza detestata dagli italiani, quella del canone Rai. In realtà la scadenza è solo virtuale, da tempo non si paga più il canone con un bollettino, ma viene automaticamente inserito all’interno della bolletta della elettricità.

Oramai il pagamento è automatico, ma si può sempre evitare di pagare il canone Rai. Tuttavia, se si ha la tv non conviene rischiare. Infatti è prevista una stangata pesante e carcere fino a 2 anni per chi evade questa comunissima tassa.

Evitare il canone Rai oggi è complicato ma si può fare

Oggi il pagamento del canone Rai avviene automaticamente. È la compagnia elettrica che si incarica di inserire il pagamento nella bolletta in misura di 9 euro per 10 mensilità.

Questo metodo di pagamento, deciso nel 2016, non fu fatto per semplificare la vita agli italiani, ma per complicargliela. Infatti, se prima bastava non pagare il bollettino postale, adesso per evitare di pagare la tassa bisogna fare una comunicazione alla compagnia elettrica. Operazione scomoda e complicata. Ma si può fare.

In questo articolo non ci vogliamo soffermare sulle varie possibilità per non pagare il canone Rai e sulle procedure da seguire. Sulle colonne di ProiezionidiBorsa sono stati scritti molti articoli al proposito. Per esempio, per scoprire come ottenere l’esenzione dal canone Rai per il 2021, si può leggere questo ottimo articolo.

Stangata pesante e carcere fino a 2 anni per chi evade questa comunissima tassa

Di seguito vogliamo mettere in guardia il Lettore, sui pericoli che corre in caso di mancato pagamento del canone Rai. Infatti il titolare di una utenza elettrica può chiedere alla compagnia di non addebitare i 9 euro e quindi non pagare il canone. Lo può fare inviando alla compagnia una autocertificazione in cui attesta di non avere il televisore.

L’autocertificazione è un documento legale, la dichiarazione di uno stato personale. Un’autodichiarazione mendace è pari a dichiarare il falso in atto pubblico. E’ un reato in base alla violazione della legge 445 del 2000.

Chi non paga il canone Rai, pur avendo la televisione in casa, viene sanzionato con una multa che va da 200 a 600 euro. Ma non basta, perché la falsa dichiarazione può essere punita con 2 anni di carcere.