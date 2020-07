Esistono tantissime alternative allo shampoo per lavarsi i capelli. Molti di noi sono preoccupati, infatti, quando ne utilizzano troppo. La paura di rovinare la nostra chioma per uno shampoo troppo aggressivo si fa sentire sempre. Ma non possiamo neanche smettere di lavarci i capelli. E quindi cerchiamo uno shampoo che sia biologico e naturale, e magari lo troviamo anche. Ma, con nostra amara sorpresa, il suo prezzo è anche carissimo. Ci sono però altri modi in cui possiamo prenderci cura dei nostri capelli senza spendere un occhio della testa. Questo articolo è quello giusto per voi se siete stanchi dello shampoo. Ecco alcune alternative naturali per lavare i capelli.

Bicarbonato di sodio

Ormai lo sappiamo. Il bicarbonato di sodio può aiutarci davvero in tutto! Utile nella pulizia domestica e, a quanto pare, anche nella cura dei nostri capelli! Si tratta di uno dei detergenti naturali più potenti al mondo. Sciogliete un cucchiaino di bicarbonato in una tazza d’acqua tiepida, massaggiate la cute e risciacquate. I vostri capelli saranno strabilianti!

Attenzione però. Non abusatene! Un uso eccessivo del bicarbonato potrebbe danneggiare la cuticola. Si tratta del rivestimento esterno del capello che ne protegge la salute!

Succo di limone

Il succo di limone è davvero un ottimo alleato nella battaglia contro i capelli sporchi. Vi basterà spremerlo e mescolarlo con dell’acqua tiepida. Come per il bicarbonato, massaggiate in modo uniforme e risciacquate. I vostri capelli saranno lisci e puliti. E avranno un odore buonissimo!

In alternativa, potete anche usare dell’olio di oliva. Se avete i capelli secchi, questo è il rimedio che fa per voi. Se vedete i vostri capelli sporchi, aggiungete un paio di gocce d’olio. Vedrete come saranno di nuovo lucenti e idratati!

Maionese

Forse molti di voi avranno storto il naso leggendo questo ingrediente. Niente panico. Ve lo stiamo consigliando per una ragione ben precisa. La maionese è composta da uova, limone e olio. Questi ingredienti sono un toccasana per i capelli! Immaginateli per un attimo insieme mentre agiscono sulla vostra chioma! La renderebbero a dir poco perfetta!

Insomma, se siete stanchi dello shampoo, ecco alcune alternative naturali per lavare i capelli. E, voi, quale proverete?