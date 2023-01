Stanchi del solito polpettone di carne? Questo ripieno di verdure ci farà innamorare all’istante!

Il polpettone della domenica con la carne ci ha stufato? Se solo lo provassimo in questa versione vegetariana, renderemmo i nostri pranzi una vera opera d’arte!

Una delle ricette più facili da preparare in assoluto è quella del polpettone. Si può gustare come secondo piatto o come piatto unico, in base al ripieno con cui decideremo di farcirlo.

Possiamo inserire davvero di tutto all’interno del polpettone. Solitamente si sceglie la carne, per creare un tipico ripieno saporito e molto saziante, ma c’è anche chi preferisce farcirlo col salmone.

Oggi, invece, stravolgeremo tutte le regole del sentire comune per giungere a un piatto nuovo, una ricetta davvero deliziosa. Stavolta, infatti, il nostro ripieno non avrà né carne né pesce, ma delle buonissime verdure con legumi a dir poco squisite.

Questo piatto sarà perfetto durante l’inverno se caldo, ma anche freddo in estate. Inoltre, è ottimo anche per i vegetariani e per gli sportivi, poiché è ricco di ferro e sali minerali. Scopriamo subito la ricetta.

Stanchi del solito polpettone di carne? Questo ripieno di legumi e verdure con formaggio cremoso ci farà toccare il cielo con un dito!

Esistono mille modi per preparare il ripieno del polpettone, ma quasi tutti prevedono la carne. Le ricette che vanno per la maggiore sono quelle a base di carne, ma con verdure e legumi si può preparare un ripieno spettacolare.

Per la ricetta serviranno:

300 g di lenticchie precotte ;

; 4 o 5 foglie d’alloro ;

; 2 cucchiai d’olio EVO ;

; 1 o 2 spicchi d’aglio ;

; 80 g di formaggio spalmabile ;

; 80 g di spinaci cotti ;

; 1 uovo ;

; 2 rotoli di sfoglia brisè rotonda ;

; paprika q.b.

Dedichiamoci innanzitutto al ripieno

Il primo passaggio per preparare la nostra ricetta sarà quello di insaporire le nostre lenticchie già cotte. Dovremo metterle in una pentola con 1 o 2 spicchi d’aglio a piacere, un cucchiaio di paprika e le foglie d’alloro.

Chiudiamo il coperchio e dovremo far riscaldare il tutto per almeno 15 minuti. Quando le lenticchie saranno ben calde e saporite, potremo scolarle, privarle dell’alloro e versarle all’interno del mixer. Aggiungiamo anche il formaggio spalmabile e gli spinaci, che avremo precedentemente cotto in padella con olio e un tocco di sale.

Frulliamo, quindi, il tutto, fino a ottenere un composto morbido, ben amalgamato ma, allo stesso tempo, denso e corposo.

A questo punto, versiamo il composto su un piano di lavoro, già ricoperto con della carta forno oleata.

La fase più delicata

Dobbiamo lavorare l’impasto con le mani, per dargli la forma allungata tipica del polpettone. Fatto ciò, prendiamo un primo strato di pasta brisè, su cui sistemeremo il nostro ripieno.

Chiudiamo il tutto con l’altro strato di brisè e schiacciamo i lati del polpettone, ritagliandone i bordi superflui con una rotellina tagliapasta. La pasta avanzata potremo usarla per preparare degli sfiziosissimi antipasti ottimi anche per un aperitivo.

Sigilliamo bene i bordi lavorando quest’ultimi coi polpastrelli, e, infine spennelliamo il tutto con un uovo già sbattuto. Non ci rimane altro da fare che passare alla cottura.

Inseriremo, quindi, il tutto in forno ventilato preriscaldato a 180° per circa 25 minuti. Quando si sarà formata la classica doratura, potremo considerare pronto il nostro polpettone! Se siamo stanchi del solito polpettone di carne, questa è sicuramente la ricetta che fa per noi!