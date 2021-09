Molto spesso, oggi, ci capita di sentire chi si lamenta di essere sempre stanco, demotivato e nervoso e magari capita anche a noi di sentirci così. Sembra quasi una condizione perenne, irrisolvibile e sconfortante, che difficilmente riusciamo ad accettare. Ma c’è una spiegazione dietro a tutto ciò, ed è l’OMS a fare chiarezza su ciò che si sta verificando. Infatti, molte persone non lo sanno, ma potrebbero soffrire di questa sindrome. Vediamo quale.

Stanchezza perenne, fatica, demotivazione, ecco cosa ci sta succedendo

Se abbiamo una sensazione di stanchezza mentale e fisica, scarsa motivazione, potremmo soffrire di un disturbo molto diffuso. Questo genera uno stato di “anergia”, condizione che porta a desiderare di fare qualcosa, ma a rinunciare subito dopo. Tutto sembra essere mentalmente faticoso e solo all’idea ci si sente già stanchi. Cosa ci succede?

Potremmo soffrire di Pandemic Fatigue, una condizione causata dal provare stress per tempo prolungato per via della pandemia di covid 19. Questa forma di stanchezza e sofferenza può davvero intaccare tutti gli ambiti della vita di una persona, fino a far perdere ogni tipo di interesse. La paura e lo stress legati alle condizioni imposte dalla pandemia, possono generare, inoltre, stati di rabbia e nervosismo o reazioni eccessive nei confronti delle persone che ci circondano.

A causa di questo malessere non è strano sviluppare la perdita del senso di sicurezza e di controllo sulla realtà.

Quali sono le possibili soluzioni?

Alcune soluzioni sono mirate a ridurre il livello di ansia e stress e partono proprio dall’autoanalisi. È importante riflettere su ciò che stiamo provando, per distinguere le cose che ci infastidiscono da quelle che, invece, ci alleviano lo spirito.

D’aiuto può essere anche instaurare una nuova routine nella nostra vita, programmare gli impegni per non sentirsi senza controllo sulla quotidianità. È bene anche limitare allo stretto necessario l’informazione e l’influenza delle notizie dei media, che influiscono significativamente sulla nostra condizione psicologica. Mantenere rapporti interpersonali e coltivare gli interessi è necessario.

Se questo non dovesse bastare, una grandiosa possibilità è sempre quella di rivolgersi ad uno specialista per un supporto solido. La condizione mondiale in cui ci stiamo trovando è un evento eccezionale che nessuno poteva immaginare di vivere nella vita.

Quindi, come abbiamo visto, se proviamo stanchezza perenne, fatica, demotivazione, ecco cosa ci sta succedendo. È importante capire ciò che stiamo vivendo e prenderne consapevolezza. Per cercare soluzioni possibili e salvaguardare la nostra salute psichica e fisica nel migliore dei modi. Cercando pur sempre di mantenere uno stile di vita sano ed equilibrato e uno stimolo vitale per il nostro futuro.