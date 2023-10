Stai cercando una discoteca per la festa di Halloween? Ecco le migliori 3 a Milano per divertirti!

Dove andare in discoteca per la festa di Halloween-Foto da imagoeconomica

Non hai ancora deciso come festeggiare il 31 ottobre? Tra le 3 proposte che troverai di seguito, si nasconde la serata che fa al caso tuo!

Halloween si sta avvicinando, e i giovani si stanno preparando per festeggiare al meglio questo evento. La notte delle streghe, dei fantasmi e delle creature misteriose è un appuntamento fisso per chi ama il brivido e il divertimento. Milano, città dai mille volti, si trasforma in un palcoscenico spettrale, pronto a ospitare feste mozzafiato. Le discoteche più cool si stanno organizzando per preparare il party più bello di sempre, e non aspettano altro che sorprenderti. Non sai dove andare? Noi ti consigliamo 3 posti che stanno preparando feste spaventosamente divertenti! Il divertimento ti sta aspettando! Se stai cercando il luogo perfetto per festeggiare Halloween con gli amici, continua a leggere.

Stai cercando una discoteca per la festa horror più famosa di sempre? Questi 3 posti sono favolosi

Cominciamo il nostro viaggio nell’orrore da un luogo culto per il divertimento milanese, ovvero i Magazzini Generali. Questa discoteca, nata nel capoluogo lombardo nell’autunno del 1995, è situata in via Pietrasanta, 16. Si tratta di un punto di riferimento per la vita notturna milanese, che offre non solo concerti ed eventi musicali ma anche serate di musica elettronica con artisti di grande fama.

Il 31 ottobre 2023, i Magazzini Generali si trasformeranno in una location fantastica, ispirata al film “Pirati dei Caraibi”. Questa serata promette di essere indimenticabile, a cavallo tra la fantasia e l’horror. L’ingresso, che avrà inizio alle 23:00, costerà 25 € e includerà l’accesso alla festa e due drink a persona.

Lime Milano – Il Party Liceale più Grande di Milano

Stai cercando una discoteca per la festa più spaventosa dell’anno? Se preferissi un’atmosfera accogliente e un’esperienza di alta qualità, allora dovresti dirigerti al Lime Milano. Il Lime è situato in un’enorme struttura di oltre 2400 metri quadrati, con due sale dotate di diversi DJ Set che soddisferanno tutti i gusti musicali.

La notte di Halloween, il 31 ottobre 2023, il Lime si trasformerà in una location da brivido per lo School Party più spaventoso di sempre. L’ingresso all’evento costa 25 €, ed è prenotabile fino al 26 ottobre. Questo prezzo include l’ingresso e un drink per persona.

Play Club Milano – Aperitivo e Divertimento Assicurato

Chiudiamo il nostro tour delle discoteche di Milano con una visita al Play Club Milano, in viale Monte Grappa 14, vicinissimo a City Life, il quartiere dei VIP in cui le case costano tantissimo. Questa splendida discoteca è un punto fermo nella vita notturna milanese, e per Halloween 2023, il Play Club Milano promette una serata indimenticabile. Si partirà dall’aperitivo, dalle 20:00 alle 22:30, per proseguire fino a notte fonda. Il prezzo d’ingresso è di 30 euro e darà accesso all’evento dalle 22:30 all’01:00.