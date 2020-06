Stacchi sui dividendi. Mercati deboli anche per il Covid. La settimana non si apre al meglio per il mercato italiano. Infatti alle 14.15 il Ftse Mib non riusciva ad andare oltre un -0,35%. Un risultato che, tra l’altro, rappresenta anche un recupero rispetto a quanto visto in mattinata. Sullo stesso tono anche le altre piazze di scambio che, nello stesso momento, registravano tutte risultati al di sotto dello 0. Sebbene di qualche decimale.

Cosa sta succedendo sui mercati?

L’aumento dei contagi in Usa e in altre zone del mondo torna ad inquietare gli operatori. Da parte sua la Cina sembra essere riuscita ad arginare il possibile ritorno di un’epidemia ad ampio raggio. Ma in Europa a spaventare sono i casi segnalati tra gli operatori nei mattatoi. Inoltre, per quanto riguarda Piazza Affari, è da segnalare anche lo stacco dei dividendi da parte di alcune aziende. Il che contribuisce a pesare sull’andamento delle quotazioni.

Le azioni da comprare a Piazza Affari

Quindi stacchi sui dividendi e mercati deboli anche per il Covid sono i fattori principali che caratterizzano questo lunedì. In questa situazione gli esperti di Equita consigliano di comprare (buy) titoli come Enel (target fissato a 8,10 euro) e, tra gli energetici, Eni (11 euro). Buy anche su Fca (9,90 euro) e, tra gli altri, anche Intesa SanPaolo (2,20 euro) e Leonardo (9,50 euro. Da segnalare, infine, rating buy anche per Recordati (46 euro) e Telecom Italia (0,47 euro). MA è sempre Telecom che attira l’attenzione anche di Banca Akros che valuta buy l’ex monopolista con target a 0,60 euro ed Enel con obiettivo di 8,10 euro.

Le azioni da comprare a Wall Street

Come prevedibile, però, la paura di un ritorno del Covid incide maggiormente sulle Borse Usa. Infatti i mercati a stelle e strisce si aprono tutti in negativo. La conferma dei timori arriva anche da piccoli segnali come quello riguardante cosa comprare a Wall Street. Infatti Campbell Soup Co. (NYSE: CPB) specializzato in cibi in scatola, è stato promosso a buy dal precedente hold da Jefferies (target a $ 59). Lo stesso dicasi per Walmart Inc. che da neutral passa a buy secondo le attese di UBS che aumenta anche il suo target a $ 135 da $ 130.

Gli eventi più importanti nel calendario economico

Agli orari prefissati si può consultare il calendario economico per leggere l’esito dei dati macroeconomici pubblicati. Tra i dati di oggi, ci sono la fiducia dei consumatori dell’Eurozona (giugno) e in Usa la vendita di case esistenti a maggio. Più importante la girnata di domani con i numeri PMI (dati preliminari) di giugno di Giappone, Usa ed Europa.