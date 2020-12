Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Fin da piccoli, ognuno di noi, ha avuto il vizio di attaccare adesivi in casa. I nostri genitori hanno tentato in tutti i modi di staccare gli adesivi da pareti, armadi e porte. Una operazione semplice ma che lascia degli strascichi. Infatti staccare un adesivo senza lasciare il segno non è semplice: spesso restano residui di colla e carta attaccati.

Grazie all’aiuto degli Esperti di ProiezionidiBorsa vediamo come rimediare in modo da rimuovere gli adesivi nel modo corretto. Il nostro compito è di spiegare come eliminare ogni residuo da qualsiasi superficie.

L’adesivo sulla parete

La parete è uno dei posti più difficili dove togliere l’adesivo. Quest’ultimi aderiscono molto bene e rimuoverli è una vera impresa. Però, i nostri tentativi hanno avuto effetti positivi. Prendere il phon e riscaldare l’adesivo. La colla diventa morbida e sollevare l’adesivo riesce bene, senza però avere fretta. Solleviamo il bordo lentamente. L’errore da non fare è di togliere l’adesivo utilizzando qualche arnese. Si corre il rischio di portare via anche l’intonaco. Perciò meglio usare le proprie dita.

Come togliere l’adesivo sui mobili

Il luogo preferito di applicare gli adesivi è sempre stato il mobile nella cameretta. Anche in questo caso il phon ha un ruolo decisivo per riscaldare l’adesivo ma massimo per 20 secondi senza avvicinarlo troppo al mobile. Una carta di credito può aiutarci a sollevare il bordo dell’adesivo, rispetto alle dita. Poi sollevare l’adesivo con delicatezza in modo da eliminare tutto.

Togliere i residui

Una volta fatto il procedimento giusto, sulla superficie in questione restano dei residui di carta e colla. Il rimedio per togliere tutto completamente c’è. Prendere un panno in microfibra, immergerlo in acqua calda e i residui dal muro vengono tolti. Un altro sistema è prendere un nastro adesivo, attaccandolo e staccandolo dove ci sono i residui di colla e carta su superfici di legno. Ecco come staccare gli adesivi da pareti, armadi e porte in modo definitivo.