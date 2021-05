Da primavera i prezzi di luce e gas hanno assunto un atteggiamento rialzista. Purtroppo i bei tempi del ribasso dei costi nel periodo del coronavirus sono un lontano ricordo. Sta succedendo qualcosa di inimmaginabile per luce e gas perciò meglio capire come risparmiare immediatamente.

Ora non c’è tempo da perdere per non gravare ulteriormente sulle proprie tasche e trovare una soluzione per pagare meno. Da gennaio 2021 le offerte luce per le famiglie sono aumentate del 34% mentre del gas del 23%.

BITCOIN GRATIS

La guida definitiva che ti aiuta a ricevere questo incredibile regalo CLICCA QUI

Questo dato arriva da Selectra che con l’osservatorio permanente del Mercato Libero dell’energia elettrica e del gas mette a confronto e monitora continuamente i prezzi.

Perché i prezzi sono schizzati

Gli italiani pagano di più in bolletta per un motivo semplice: i prezzi all’ingrosso hanno raggiunto valori record. Onde evitare equivoci bisogna dire che il discorso vale sia per le offerte del Mercato Libero che nelle tariffe del Servizio di Maggior Tutela.

Dunque vediamo quanto ha inciso questa variazione nel giro di quattro mesi. A gennaio 2021 il prezzo di riferimento dell’energia elettrica acquistata in borsa aveva valori intorno ai 50 €/MWh. Ora ha sfiorato anche i 75 €/MWh.

Invece il prezzo del gas sul mercato virtuale di scambio olandese a gennaio si aggirava intorno ai 0,170 €/Smc mentre ora è salito agli attuali 0,289 €/Smc.

Alla luce di questo orientamento dei prezzi, il Mercato Tutelato resiste ancora, ma chissà per quanto altro tempo, rispetto al Mercato Libero. Di questo passo le dinamiche sui mercati lasciano presagire un aumento significativo della tariffa del Mercato Tutelato al prossimo aggiornamento valido da luglio a settembre. Dunque, conviene subito dare un’occhiata alla propria bolletta e decidere il da farsi.

Sta succedendo qualcosa di inimmaginabile per luce e gas perciò meglio capire come risparmiare immediatamente

Chi ha intenzione di risparmiare immediatamente sulla bolletta della luce ha la possibilità di passare al Mercato Libero risparmiando circa il 36% sulla quota di energia rispetto alla tariffa del Tutelato.

Giusto per capire, una famiglia risparmierebbe mediamente circa 71 euro all’anno. Lo stesso discorso vale per la bolletta del gas. Attualmente il Mercato Tutelato sulla fornitura del gas consente un 23% di risparmio rispetto al prezzo medio sul Mercato Libero e alla tariffa dell’Autorità. Chi ha fatto questa scelta risparmia all’incirca 113 euro all’anno.